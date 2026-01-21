Dogovor za more, more?
Ugovor o otvorenom moru stupio na snagu: globalni okvir za zaštitu oceana
Na snagu je stupio Ugovor o otvorenom moru (BBNJ), prvi sveobuhvatni međunarodni sporazum koji regulira zaštitu biološke raznolikosti mora izvan nacionalnih jurisdikcija. Pokriva dvije trećine svjetskih mora i polovicu Zemljine površine. Nakon desetljeća pregovora i ratifikacije 60 država, ugovor uvodi obveze zaštite ekosustava, ograničavanja destruktivnog ribolova i sprječavanja rudarenja morskog dna. Omogućuje uspostavu zaštićenih područja otvorenog mora i veću transparentnost projekata, s ciljem očuvanja oceana i njihove ključne uloge u regulaciji klime. Milorad Milun za Novosti