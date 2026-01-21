Dogovor za more, more?

Hrvatska je zemlja debelih ljudi. Jedan, i to veći dio, debeo je zbog toga što nema novca da se zdravo hrani. Drugi su debeli jer nemaju vremena da kuhaju pa jedu što stignu. Treći su pak debeli jer jedu po banketima, službenim ručcima i marendama i nemaju vremena da se bave trčanjem, planinarenjem ili nekom drugom tjelesnom aktivnošću. Istovremeno, djeca idu u školu bez doručka, ali s malim džeparcem za pecivo u obližnjem dućanu. Pecivo po pecivo, prehrana bez dovoljno povrća i proteina, mobitel umjesto sporta i kretanja, i eto okruglaste dječice po školama. Ozempic smanjuje apetit i stalno razmišljanje o hrani, što je problem kod mnogih pretilih osoba.

Optimist bi pomislio da se nakon nekoliko injekcija i postizanja željene težine s tretmanom može prestati, a pesimist bi odmah znao da to nije tako. Da bi se zadržali efekti ovih lijekova, terapija se ne smije prekidati. Drugim riječima, trebaju se uzimati čitav život. Zbog toga se ljudima koji nisu pretili, ali su debeli, preporuča promjena životnih navika u smjeru zdrave, umjerene prehrane kombinirane s mnogo fizičke aktivnosti. Upornim držanjem tih mjera oni će se naviknuti na nov režim života i moći će bez napora i patnje nastaviti s njim. Ali velik gubitak težine u kratkom vremenu nosi sa sobom i neke posljedice. Milorad Milun za Novosti