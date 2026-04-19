Moralni maratonci u sjedećem položaju

“Ne želim statirati u jednoj politici za koju mislim da nije dobra”, rekao je Ivo Josipović, poručivši zadnjeg dana svog predsjedničkog mandata da se neće vratiti u SDP, stranku koja mu je omogućila dolazak na Pantovčak, te u njegovu gubitničku kampanju uložila četiri milijuna kuna. Sada kada više nije predsjednik, od Josipovića smo po prvi puta čuli konkretne kritike, kako na rad vlade Zorana Milanovića, tako i na događanja u SDP-u. Ironija jedne od posljednjih Josipovićevih izjava kao predsjednika je ta da će se njegovih pet godina mandata pamtiti upravo po statiranju u politici, piše Index.