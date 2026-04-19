Moralni maratonci u sjedećem položaju

Psihologija licemjerja: Zašto drugima sudimo, a sebi praštamo?

Licemjerje je obrambeni mehanizam kojim štitimo vlastiti ego i izbjegavamo odgovornost. Korijeni mu leže u kognitivnoj disonanci i strahu od osude; lakše je projicirati mane na druge nego se suočiti s vlastitim nesavršenostima. Vođeni željom za moralnom nadmoći, često koristimo dvostruka mjerila kako bismo zadržali privid vrline. Da bismo prestali, moramo prihvatiti objektivnu moralnost i vlastitu ljudskost. Ključ je u razvijanju empatije, vježbanju poniznosti i fokusu na osobni rast umjesto na tuđe pogreške. Autentičnost i priznavanje propusta grade povjerenje, dok licemjerje vodi u društvenu izolaciju. Straight Talk Counseling. Najopasniji su dvostruki standardi koji razaraju društveno povjerenje. Rješenje je “pošteno licemjerje” – javno priznanje vlastitih slabosti uz ustrajanje na vrijednostima. Next Big Idea Club… Zanimljiv i stariji članak na Psychology Today


18.11.2016. (22:39)

24.08.2015. (14:32)

‘Hrvatska – zemlja licemjernih i glupih ljudi’

“Hrvatska. Mala, na Balkanu zapela zemlja licemjernih i glupih ljudi. Oni koji na internetu pišu kažu što se ove izbjeglice, muškarci, ne idu natrag boriti. I oni koji lajkaju takve statuse. Bilo je dosta političke korektnosti u kojoj se glupim ljudima ne bi trebalo reći da su glupi. Svijet je danas upravo takav kakav jest zbog toga. A ako ste već glupi, onda nemojte svoju glupost prosipati na internetu”, piše Goran Vojković za Index, objašnjavajući stanje u Siriji i hrvatsko licemjerje prema izbjeglicama.koje nas ionako – ne žele.

21.02.2015. (10:16)

19.02.2015. (00:14)

Index: Licemjerni Josipović pet je godina statirao kao predsjednik RH

“Ne želim statirati u jednoj politici za koju mislim da nije dobra”, rekao je Ivo Josipović, poručivši zadnjeg dana svog predsjedničkog mandata da se neće vratiti u SDP, stranku koja mu je omogućila dolazak na Pantovčak, te u njegovu gubitničku kampanju uložila četiri milijuna kuna. Sada kada više nije predsjednik, od Josipovića smo po prvi puta čuli konkretne kritike, kako na rad vlade Zorana Milanovića, tako i na događanja u SDP-u. Ironija jedne od posljednjih Josipovićevih izjava kao predsjednika je ta da će se njegovih pet godina mandata pamtiti upravo po statiranju u politici, piše Index.

13.01.2015. (11:36)

‘Licemjerje nekih svjetskih vođa na maršu u Parizu ‘

Skupu solidarnosti sa žrtvama lista Charlie Hebdo u Parizu, u znak potpore slobodi govora, pridružili su se mnogi državnici koji su u svojim zemljama uspješni u gušenju te iste slobode, primjećuje Washington Post. Zbog licemjerja su posebno prozvani egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shoukry, turski premijer Ahmet Davutoglu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, alžirski ministar vanjskih poslova Ramtane Lamamra, ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Šeik Abdulah bin Zajed al-Nahjan i gabonski predsjednik Ali Bongo. Dnevnik.hr