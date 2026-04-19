Moralni maratonci u sjedećem položaju
Psihologija licemjerja: Zašto drugima sudimo, a sebi praštamo?
Licemjerje je obrambeni mehanizam kojim štitimo vlastiti ego i izbjegavamo odgovornost. Korijeni mu leže u kognitivnoj disonanci i strahu od osude; lakše je projicirati mane na druge nego se suočiti s vlastitim nesavršenostima. Vođeni željom za moralnom nadmoći, često koristimo dvostruka mjerila kako bismo zadržali privid vrline. Da bismo prestali, moramo prihvatiti objektivnu moralnost i vlastitu ljudskost. Ključ je u razvijanju empatije, vježbanju poniznosti i fokusu na osobni rast umjesto na tuđe pogreške. Autentičnost i priznavanje propusta grade povjerenje, dok licemjerje vodi u društvenu izolaciju. Najopasniji su dvostruki standardi koji razaraju društveno povjerenje. Rješenje je "pošteno licemjerje" – javno priznanje vlastitih slabosti uz ustrajanje na vrijednostima.