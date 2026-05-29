Pansion s terapijom
Putovanja sve više služe za tugovanje, iscjeljivanje i žalovanje
Novi trend u wellness industriji je “turizam tuge”: programi i krstarenja osmišljeni za suočavanje s gubitkom i traumom u zajednici. Potaknuto većom prihvaćenošću tema mentalnog zdravlja, predviđa se da će tržište savjetovanja za tugu dosegnuti 3,89 milijardi eura do 2029. godine. Ovaj trend nudi utočišta diljem Europe i svijeta, što dokazuje i prepoznatost kod medija koji se bave putovanjima. Programi kombiniraju psihoterapiju, jogu, obiteljske konstelacije i boravak u prirodi, a pojedini, poput onih na Jamajci, uključuju i vođenu psihodeličnu terapiju. Cilj im je pružiti podršku, potaknuti duboki odmor i pomoći u oslobađanju potisnutih emocija. Euronews, Nacional