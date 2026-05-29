Pansion s terapijom

Putovanja sve više služe za tugovanje, iscjeljivanje i žalovanje

Novi trend u wellness industriji je “turizam tuge”: programi i krstarenja osmišljeni za suočavanje s gubitkom i traumom u zajednici. Potaknuto većom prihvaćenošću tema mentalnog zdravlja, predviđa se da će tržište savjetovanja za tugu dosegnuti 3,89 milijardi eura do 2029. godine. Ovaj trend nudi utočišta diljem Europe i svijeta, što dokazuje i prepoznatost kod medija koji se bave putovanjima. Programi kombiniraju psihoterapiju, jogu, obiteljske konstelacije i boravak u prirodi, a pojedini, poput onih na Jamajci, uključuju i vođenu psihodeličnu terapiju. Cilj im je pružiti podršku, potaknuti duboki odmor i pomoći u oslobađanju potisnutih emocija. Euronews, Nacional


Agencijski turizam u 2025. bilježi stabilan rast

Prema podacima DZS-a, hrvatske putničke agencije u 2025. zabilježile su porast prometa. Hrvatsku je posjetilo 2,3 milijuna stranih turista (2% više nego 2024.), među kojima su najbrojniji bili Nijemci (27% noćenja), dok je najveći skok od 32% ostvaren s tržišta SAD-a. Domaći turisti također su putovali više: 752 tisuće otišlo je na višednevna putovanja. Većina (53,3%) odabrala je domovinu, dok je u inozemstvu apsolutni hit bila Italija (26%). Na jednodnevne izlete Hrvati su najradije išli unutar zemlje, a u inozemstvu su primat odnijele Austrija i Slovenija. Poslovanje je iznijelo 1.476 agencija. Index

Od pustinje u Quebecu do snježnih čudovišta: Top destinacije za posjetiti 2026.

National Geographic donosi prestižni popis 25 odredišta koja će obilježiti 2026. godinu. Fokus je na autentičnosti i novim iskustvima – od Zimskih olimpijskih igara u talijanskim Dolomitima do prvog rezervata za kitove u Dominiki. Ljubitelji povijesti istražit će Peking i obnovljenu Hivu u Uzbekistanu, dok će gurmani uživati u Manili. Za one željne mira, tu su divljina Quebeca (park Nibiischii) i skrivene obale turskog Crnog mora. Popis zaokružuju proslava 100 godina legendarne Route 66 u SAD-u i nogometna euforija u Vancouveru.

Neka od najzanimljivijih odredišta s popisa:

  • Dolomiti, Italija: Domaćin ZOI 2026. i raj za skijaše.
  • Nacionalni park Nibiischii, Kanada: Prvi park u Quebecu pod upravom starosjedilačkog naroda Cree.
  • Dominika: Uspostava prvog svjetskog rezervata za ulješure (sperm whales).
  • Yamagata, Japan: Susret sa „snježnim čudovištima“ na planini Zao i zen tradicijom.
  • Rabat, Maroko: Svjetska prijestolnica knjige 2026. s impresivnom novom arhitekturom.
  • Akagera, Ruanda: Safari iskustvo s „velikom petorkom“ bez uobičajenih turističkih gužvi.
AI vam može pomoći kod planiranja putovanja, ali ponesite i kartu i zdrav razum

Umjetna inteligencija, poput alata Trip Notes, nudi brza i kreativna rješenja za putovanja, no zahtijeva oprez. Dok briljira u preporukama ruralnih dragulja poput Vuglec Brega, Kotla ili šetnji uz Dravu, njezina logika ponekad zakaže. U Zagrebu vas tako može poslati na kavu u specialty barove, ali i u noćnu šetnju Maksimirom u 22:45 ili u kultni Alcatraz usred “zelene ture”. Iako nepogrešivo bira klasike poput nacionalnih parkova (neke čak i dvaput), AI ostaje koristan asistent koji ipak treba ljudsku provjeru prije pakiranja kofera. Green

Tripadvisor: Najbolje destinacije za posjet u 2026. su Bali, London, Dubai, Hanoi…

Tripadvisor je nagradio najbolje destinacije za 2026. u sklopu Travelers’ Choice Award Best of the Best. Na vrhu je Bali s plažama, koraljnim grebenima i bogatom florom i faunom. Popularni su i London s raznolikim četvrtima, Dubai s modernom kulturom i zabavom, te Hanoi, Pariz, Rim, Marrakesh, Bangkok, Kreta i New York. Europske destinacije su Velika Britanija, Francuska, Italija i Grčka, dok Aziju predstavljaju Indonezija, UAE, Vijetnam i Tajland. Sve nude jedinstvena iskustva i preporučuju se za aktivan odmor i kulturno istraživanje. Pun kufer

Hrvatska na najnižoj razini upozorenja američkog State Departmenta


Američki State Department ažurirao je savjete za putovanja, svrstavši Hrvatsku u razinu 1 – najniži rizik, uz preporuku normalnih mjera opreza. Među sigurnim odredištima su i Australija, Japan, Norveška i Slovenija, dok neke level 1 zemlje poput Hrvatske, Argentine i Gruzije imaju područja s većim rizikom (npr. mine u ruralnim dijelovima). Razina 4 (“ne putovati”) obuhvaća zemlje poput Rusije, Ukrajine, Afganistana i Sirije zbog ratova i nestabilnosti. Savjeti pomažu Amerikancima u planiranju sigurnih putovanja. tportal

Hrvati godišnje u prosjeku putuju više nego ranije, ali s pažljivijim planiranjem troškova

Mastercardovo istraživanje MasterIndex pokazuje da Hrvati godišnje putuju prosječno 4,9 puta, najviše unutar zemlje, ali s rastućim interesom za Eurozonu. Posljednje inozemno putovanje koštalo je u prosjeku oko 1.000 eura, a 64 % potrošnje ide preko kartica. Za ovu zimu 48 % građana planira putovanje u inozemstvo, najčešće na adventske ture, dok interes za skijanje pada na 19 %. Prosječno planirano izdvajanje iznosi 1.191 euro, a skijanje je najskuplje. U Hrvatskoj zimi planira putovati 47 % ispitanika, uz prosječnu potrošnju od 640 eura. Bug

Turizam cvjeta, ali i prijevare – oprez na putovanjima

Prema izvještaju Mastercard Economics Institutea, prijevare u turizmu porasle su za 18 % ljeti i 28 % zimi 2024. godine. Najčešće se događaju u Cancunu, Hanoiju, Dhaki i Bangkoku, dok su najsigurniji San Francisco, Dublin i Budimpešta. Prevare uključuju lažne agencije, taksiste s maštovitim cijenama, “gladnu” restoransku računicu i izmišljene smještaje. Poseban oprez preporučuje se u Istanbulu i na Tajlandu. Turistički boom donosi i boom prevara – zato ponesite sunčane naočale, kremu i dozu zdravog nepovjerenja. tportal