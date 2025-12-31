To je nama naša borba dala

Mastercardovo istraživanje MasterIndex pokazuje da Hrvati godišnje putuju prosječno 4,9 puta, najviše unutar zemlje, ali s rastućim interesom za Eurozonu. Posljednje inozemno putovanje koštalo je u prosjeku oko 1.000 eura, a 64 % potrošnje ide preko kartica. Za ovu zimu 48 % građana planira putovanje u inozemstvo, najčešće na adventske ture, dok interes za skijanje pada na 19 %. Prosječno planirano izdvajanje iznosi 1.191 euro, a skijanje je najskuplje. U Hrvatskoj zimi planira putovati 47 % ispitanika, uz prosječnu potrošnju od 640 eura. Bug
Prema izvještaju Mastercard Economics Institutea, prijevare u turizmu porasle su za 18 % ljeti i 28 % zimi 2024. godine. Najčešće se događaju u Cancunu, Hanoiju, Dhaki i Bangkoku, dok su najsigurniji San Francisco, Dublin i Budimpešta. Prevare uključuju lažne agencije, taksiste s maštovitim cijenama, “gladnu” restoransku računicu i izmišljene smještaje. Poseban oprez preporučuje se u Istanbulu i na Tajlandu. Turistički boom donosi i boom prevara – zato ponesite sunčane naočale, kremu i dozu zdravog nepovjerenja. tportal
Ukratko, čudno im je da se ovdje na brojnim turistički napućenim mjestima mora plaćati ulazak u WC, zatim to što nema šopinga nedjeljom, ali i to što nema šopinga 0-24. U SAD-u prakticiraju nešto što se zove ‘free refill’ u restoranima, odnosno besplatne repete, čega ovdje (začudo) nema. Tu je i navika da se plaća karticama, što u Europi još uvijek nije toliko rasprostranjeno. Čudno im je što u starim povijesnim zgradama nema klima uređaja, a zbunjuju ih i dva gumba na WC-u. Autor videa primjećuje i razliku između stajanja u redu, prema kojoj u SAD-u više vole privatni prostor, dok su u Europi redovi “zgusnutiji”. Od drugih stvari, Amerikancima zna biti čudno kad se netko od Europljana naljuti kada ih pitaju je li nešto na karti relativno blizu drugom mjestu (jer će on, primjerice, reći kako je iz Chicaga iako živi 4 sata vožnje od njega). Primjećuje i neugodne mirise drugih ljudi u javnom prijevozu.
I Švicarska se nalazi na popisu najsigurnijih zemalja, i to zahvaljujući njenoj političkoj stabilnosti i niskim stopama zločina. Na popisu zemalja sa zanemarivim stopama sigurnosnih rizika nalaze se još i manja mjesta poput Slovenije, Luksemburga i Grenlanda. Sve je to dodatni dokaz da su stabilne vlade i snažna infrastruktura ključne za kreiranje sigurne okoline za posjetitelje. Ističu se i Zelenortski Otoci, Sejšeli i Marshallovi Otoci. Na drugom kraju spektra nalaze se države visokog rizika. Zemlje poput Libije i Afganistana još uvijek su među najopasnijima zbog dugotrajnih sukoba, slabe vlasti i nedostatka infrastrukture. Zemlje subsaharske Afrike, Somaliju i Srednjoafričku Republiku, karakteriziraju nestabilnost, visoke stope zločina i nestabilne vlasti. Forbes
Među mladim turistima postoje dva zamjetljiva različita trenda: putuje se radi istraživanja novih destinacija, u tom slučaju u manjim skupinama ili sami, te radi zabave. Oni koji traže zabavu ograničeni su na nekoliko destinacija. Najpopularnije party okupljalište je svakako Zrće, dok se u nekim drugim mjestima, poput Zadra, neće baš veselo dočekivati jutro. Važan obol ponudi, barem za domaću mladež, daju i ljetne fešte. Za razliku od Zadra, Šibenik je stekao status destinacije za one željne glazbenih poslastica, pa nije rijetko da se u Krešimirov grad stiže upravo radi koncerata. Danas mladi traže doživljaj, to neko iskustvo koje će ponijeti sa sobom doma. Preko dana su to većinom adrenalinski sportovi ili samo uživanje u moru i u ovom lijepom pogledu. Navečer, kad se valovi utišaju, onda se pojača muzika – kaže djelatnica u marketingu koncesionara plaže. HRT
I to oni koji su putovali, bilo na godišnje odmore i ljetovanja ili na jednodnevne izlete. No, u pozadini se nalazi i pomalo tužna statistika – čak 51 posto stanovnika nije uopće putovalo, i to zbog nepriuštivosti ljetovanja. No, oni koji su mogli, na višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima po Hrvatskoj i u inozemstvu u 2023. prosječno po putovanju trošili su oko 386 eura ili oko 68 eura po danu. Od ukupnih 5,7 milijuna njihovih višednevnih putovanja (s dva i više noćenja), pet milijuna bilo je privatnih, na kojima su građani ukupno potrošili 1,7 milijardi eura, od čega 921 milijuna eura na 3,2 milijuna putovanja po Hrvatskoj, a 815 milijuna eura na 1,7 milijuna putovanja u inozemstvu, i to najviše u BiH, zatim u Italiji, Sloveniji te Njemačkoj i Austriji. N1
Na platformi Trusted House Sitters ljudi koji trebaju nekoga da im pričuva kućnog ljubimca, pronalaze osobu koja dolazi kod njih, odsjeda u njihovom domu bez naknade, a zauzvrat brine o životinji. Na ovaj način profitiraju obje strane – vlasnik životinje ne mora plaćati profesionalne čuvare ljubimaca ili pak hotel za pse ili mačke, a ljubitelj putovanja odsjeda besplatno na odabranoj destinaciji. Platforma je osnovana 2010. godine, a do danas je preko nje realizirano više od četiri milijuna noćenja ljudi koji su otkrili kako besplatno putovati svijetom uz čuvanje kućnih ljubimaca. Registracija na platformu je besplatna, no plaća se godišnja članarina koja stoji 129, 199 ili 249 eura godišnje, ovisno o odabranom paketu. (Putni kofer)
Na vrhu liste za 2024. godinu je Kostarika, gdje se može dobiti “stil života za koji biste kod kuće platili tri ili četiri puta više.” Portugal, koji je prošle godine bio prvi, ove godine nalazi se na drugom mjestu. Iza njega, među najpoželjnijim destinacijama još su Meksiko, Panama, Španjolska, Ekvador, Grčka, Malezija, Francuska i Kolumbija. Ovi dragulji pružaju nevjerojatnu kombinaciju niskih troškova života, prirodne ljepote, kulturne raznolikosti i toplog dočeka. International Living ističe da ove destinacije nisu rezervirane samo za umirovljenike, već i za one koji traže jeftiniji život ili žele raditi na daljinu. Život iz snova može postati stvarnost u ovim rajskim kutcima svijeta. (Forbes)