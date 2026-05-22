Od kružnih putovanja do kave u Trstu
Agencijski turizam u 2025. bilježi stabilan rast
Prema podacima DZS-a, hrvatske putničke agencije u 2025. zabilježile su porast prometa. Hrvatsku je posjetilo 2,3 milijuna stranih turista (2% više nego 2024.), među kojima su najbrojniji bili Nijemci (27% noćenja), dok je najveći skok od 32% ostvaren s tržišta SAD-a. Domaći turisti također su putovali više: 752 tisuće otišlo je na višednevna putovanja. Većina (53,3%) odabrala je domovinu, dok je u inozemstvu apsolutni hit bila Italija (26%). Na jednodnevne izlete Hrvati su najradije išli unutar zemlje, a u inozemstvu su primat odnijele Austrija i Slovenija. Poslovanje je iznijelo 1.476 agencija. Index