Planirajte si otići nekamo gdje je lijepo
Od pustinje u Quebecu do snježnih čudovišta: Top destinacije za posjetiti 2026.
National Geographic donosi prestižni popis 25 odredišta koja će obilježiti 2026. godinu. Fokus je na autentičnosti i novim iskustvima – od Zimskih olimpijskih igara u talijanskim Dolomitima do prvog rezervata za kitove u Dominiki. Ljubitelji povijesti istražit će Peking i obnovljenu Hivu u Uzbekistanu, dok će gurmani uživati u Manili. Za one željne mira, tu su divljina Quebeca (park Nibiischii) i skrivene obale turskog Crnog mora. Popis zaokružuju proslava 100 godina legendarne Route 66 u SAD-u i nogometna euforija u Vancouveru.
Neka od najzanimljivijih odredišta s popisa:
- Dolomiti, Italija: Domaćin ZOI 2026. i raj za skijaše.
- Nacionalni park Nibiischii, Kanada: Prvi park u Quebecu pod upravom starosjedilačkog naroda Cree.
- Dominika: Uspostava prvog svjetskog rezervata za ulješure (sperm whales).
- Yamagata, Japan: Susret sa „snježnim čudovištima“ na planini Zao i zen tradicijom.
- Rabat, Maroko: Svjetska prijestolnica knjige 2026. s impresivnom novom arhitekturom.
- Akagera, Ruanda: Safari iskustvo s „velikom petorkom“ bez uobičajenih turističkih gužvi.