Planirajte si otići nekamo gdje je lijepo

National Geographic donosi prestižni popis 25 odredišta koja će obilježiti 2026. godinu. Fokus je na autentičnosti i novim iskustvima – od Zimskih olimpijskih igara u talijanskim Dolomitima do prvog rezervata za kitove u Dominiki. Ljubitelji povijesti istražit će Peking i obnovljenu Hivu u Uzbekistanu, dok će gurmani uživati u Manili. Za one željne mira, tu su divljina Quebeca (park Nibiischii) i skrivene obale turskog Crnog mora. Popis zaokružuju proslava 100 godina legendarne Route 66 u SAD-u i nogometna euforija u Vancouveru.

Neka od najzanimljivijih odredišta s popisa: