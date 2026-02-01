Bolje rezervirati što prije
Tripadvisor: Najbolje destinacije za posjet u 2026. su Bali, London, Dubai, Hanoi…
Tripadvisor je nagradio najbolje destinacije za 2026. u sklopu Travelers’ Choice Award Best of the Best. Na vrhu je Bali s plažama, koraljnim grebenima i bogatom florom i faunom. Popularni su i London s raznolikim četvrtima, Dubai s modernom kulturom i zabavom, te Hanoi, Pariz, Rim, Marrakesh, Bangkok, Kreta i New York. Europske destinacije su Velika Britanija, Francuska, Italija i Grčka, dok Aziju predstavljaju Indonezija, UAE, Vijetnam i Tajland. Sve nude jedinstvena iskustva i preporučuju se za aktivan odmor i kulturno istraživanje. Pun kufer