Bez kalkulatora se ni na godišnji ne ide
Hrvati godišnje u prosjeku putuju više nego ranije, ali s pažljivijim planiranjem troškova
Mastercardovo istraživanje MasterIndex pokazuje da Hrvati godišnje putuju prosječno 4,9 puta, najviše unutar zemlje, ali s rastućim interesom za Eurozonu. Posljednje inozemno putovanje koštalo je u prosjeku oko 1.000 eura, a 64 % potrošnje ide preko kartica. Za ovu zimu 48 % građana planira putovanje u inozemstvo, najčešće na adventske ture, dok interes za skijanje pada na 19 %. Prosječno planirano izdvajanje iznosi 1.191 euro, a skijanje je najskuplje. U Hrvatskoj zimi planira putovati 47 % ispitanika, uz prosječnu potrošnju od 640 eura. Bug