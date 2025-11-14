Bez kalkulatora se ni na godišnji ne ide

Ukratko, čudno im je da se ovdje na brojnim turistički napućenim mjestima mora plaćati ulazak u WC, zatim to što nema šopinga nedjeljom, ali i to što nema šopinga 0-24. U SAD-u prakticiraju nešto što se zove ‘free refill’ u restoranima, odnosno besplatne repete, čega ovdje (začudo) nema. Tu je i navika da se plaća karticama, što u Europi još uvijek nije toliko rasprostranjeno. Čudno im je što u starim povijesnim zgradama nema klima uređaja, a zbunjuju ih i dva gumba na WC-u. Autor videa primjećuje i razliku između stajanja u redu, prema kojoj u SAD-u više vole privatni prostor, dok su u Europi redovi “zgusnutiji”. Od drugih stvari, Amerikancima zna biti čudno kad se netko od Europljana naljuti kada ih pitaju je li nešto na karti relativno blizu drugom mjestu (jer će on, primjerice, reći kako je iz Chicaga iako živi 4 sata vožnje od njega). Primjećuje i neugodne mirise drugih ljudi u javnom prijevozu.