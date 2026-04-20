Putovnica za dating

Fenomen poznat kao “passport bros” osvaja društvene mreže, promovirajući preseljenje u zemlje poput Tajlanda, Filipina i Brazila kao rješenje za “toksični” zapadni dejting. Umjesto modernih Amerikanki, ovi muškarci traže žene koje su, prema njihovim riječima, ženstvenije i tradicionalnije. Zahvaljujući radu na daljinu, njihov dolar u jugoistočnoj Aziji vrijedi trostruko više. To im omogućuje ulogu “hranitelja” koju bi u SAD-u, zbog troškova života, teško postigli s jednim prihodom. Istraživanja pokazuju da generacija Z postaje ideološki podijeljena – dok žene teže progresivnosti, trećina mladih muškaraca smatra da bi supruge trebale slušati muževe. Povjesničari podsjećaju da ovo nije novost (slično se događalo nakon Drugog svjetskog rata), no upozoravaju na opasnu neravnotežu moći. Premda nekim ženama ovakve veze pružaju financijsku sigurnost, kritičari upozoravaju da se ljubav ovdje često miješa s transakcijom, gdje je putovnica najjači adut u rukavu. Jutarnji