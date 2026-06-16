Hvali more, drž' se kraja
Rast prometa na Jadranu uključuje 700 tisuća plovidbi godišnje, najčešći prekršaj opasno glisiranje
Tragični sudar u Splitskim vratima, u kojem je poginulo četvero čeških nautičara, potaknuo je ozbiljnu raspravu o sigurnosti na Jadranu uoči vrhunca sezone. Iako se bilježi pad broja nesreća unatoč rastu prometa na 700.000 plovidbi godišnje, stručnjaci upozoravaju na ključne probleme. Istraga se fokusira na poštivanje pravila o izbjegavanju sudara i stalnom motrenju, budući da skiper navodno nije bio za kormilom u uskom prolazu. Uz ljudski faktor i neiskustvo sezonskih nautičara, problem predstavljaju umor posade te slabo održavana plovila. Pomorska policija i lučke kapetanije pojačavaju nadzor golemog akvatorija, gdje je i dalje najčešći prekršaj opasno glisiranje blizu obale. Index
- Prema procjeni iskusnog kapetana Sanjina Dumanića, posada ni na jednom brodu nije obavljala osnovnu dužnost stalnog i pozornog motrenja (keep a sharp lookout), zbog čega je nesreća bila neminovna.Iako se točni detalji još istražuju, ključni faktori koji doprinose ovakvim tragedijama u iznimno prometnom splitskom akvatoriju su neprilagođena brzina velikih plovila te ljudski faktor. To uključuje opasnu opuštenost skipera na moru, neiskustvo u kriznim situacijama te potencijalni, ali često neregulirani problem konzumacije alkohola i opojnih sredstava. tportal