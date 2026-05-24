Nitko da stisne kočnicu
Jadran na tankom ledu: Masovni turizam ugrožava čistoću mora
Iako je hrvatsko more i dalje među najčišćima u Europi, bilježi se šestogodišnji pad kakvoće, pa je Hrvatska na ljestvici EEA pala s trećeg na peto mjesto. Prema riječima dr. sc. Slavena Jozića, godišnja ocjena za 2026. najgora je još od 2009. godine. Glavni uzročnik je pritisak masovnog i nautičkog turizma na zastarjelu infrastrukturu. Fekalna onečišćenja (bakterije E. coli i enterokoki) najizraženija su u Kaštelima i Rijeci. Problem stvaraju ilegalni ispusti, septičke jame i nautičari koji crne tankove prazne u more, čime se ugrožavaju zdravlje kupača i osjetljive livade posidonije. Index