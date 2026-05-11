Kad se vjetar i more "skompaju"
Rezonancija: Tajni “poguranac” poplava na Jadranu
Znanstvenici s PMF-a i talijanskog CNR-a otkrili su da poplave na Jadranu ne uzrokuju samo niski tlak i jugo, već i rezonancija. Poput djeteta na ljuljački, višestruki impulsi vjetra mogu se uskladiti sa stojnim valovima (šćigama) i drastično podići razinu mora. Ovo objašnjava zašto najviši vodostaj često nije prvi, već tek drugi ili treći val, kao u Veneciji 2019. Novo saznanje ključno je za bolju prognozu i zaštitu gradova poput Rijeke, Zadra i Splita, koji su sve ugroženiji zbog klimatskih promjena. HRT