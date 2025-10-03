Isti barba

Rekonstruirano lice pučanina iz 9. stoljeća iz Dubravica kod Šibenika - Monitor.hr
Rekonstruirano lice pučanina iz 9. stoljeća iz Dubravica kod Šibenika

U šibenskom muzeju posjetitelji sada mogu vidjeti facijalnu rekonstrukciju pučanina iz 9. stoljeća, čiji je grob pronađen 1989. u Dubravicama kod Skradina. Analiza skeleta pokazala je da je muškarac imao 31–35 godina, možda jedan od starijih u svom selu. Rekonstrukciju su izradili stručnjaci iz Hrvatske i Italije, čime su arheološkim nalazima dali ljudsko lice. Iako slični projekti postoje i drugdje u Hrvatskoj, ovakvi prikazi još su rijetki i pružaju jedinstveni pogled na prošlost. HRT


Slične vijesti

05.06. (19:00)

Velu Luku mala ne zaboravi

Oliver Dragojević dobiva muzej na voljenoj Korčuli

Od malih nogu Oliver je bio opčinjen Vela Lukom, i baš tamo, na voljenoj Korčuli odakle je rodom otvara se muzej njemu u čast. Nosit će ime Memorijalna zbirka Oliver Dragojević, a svoja će vrata službeno otvoriti naredne godine. Zamišljena je kao središnje mjesto prisjećanja na glazbeni opus jednogod najvećih glazbenika s naših prostora.Zahvaljujući vrijednim materijalima koje su ustupili članovi obitelji, suradnici i prijatelji, posjetitelji će moći otkriti poznate te manje poznate detalje iz njegova života. Multimedijalni i interaktivni postav bit će osmišljen za sve generacije te pristupačan publici iz cijelog svijeta. Journal

10.02. (19:00)

Muzejska revolucija: od Rembrandta do ringišpila

Postnikov: Imamo brdo muzeja koji su samo turističke atrakcije

Po čitavoj Hrvatskoj, a posebno u Zagrebu, niču muzeji svega i svačega: kravata, selfija, kanabisa, smijeha, čokolade, osamdesetih. Ako već zarađuju na tome što se muzejima zovu, zašto ih kao muzeje ne bismo tretirali? I ništa, jasno, muzej nije: svi ti muzeji su samo turističke atrakcije. Uspješni sitnopoduzetnički projekti koji zakonski, a ni u stvarnosti, ne zadovoljavaju minimum kriterija za – kako se to birokratskim rječnikom kaže – obavljanje muzejske djelatnosti. Ovdje vas neće boljeti noge nakon razgledanja jer ste s obilaskom gotovi za pola sata. Nema apstraktnih slika koje ne razumijete najbolje, nema čuvara koji vas upozorava na zabranjeno fotografiranje. Samo dobra zabava. I samo dobra zarada. Dobro, reći ćete, u čemu je problem? Što se mene tiče, nema ga. Kompletan muzejski sektor ionako se već decenijama komercijalizira… Boris Postnikov u obilasku nekih od tih muzeja komentira Muzej prekinutih veza, Muzej iluzija i Muzej mamurluka… za Novosti

04.02. (11:23)

U Madridu otvoren Banksyjev muzej s više od 170 djela

18.05.2024. (15:00)

Bez mračne prošlosti, zasad

Na početku Ilice niče novi muzej posvećen svima koji putuju

Muzej putovanja nalazit će se u prolazu kod nebodera na adresi Ilica 1, na samom rubu Trga bana Jelačića. Muzej bi trebao postati mjesto susreta putopisaca i blogera. Turistima će pak poslužiti kao izvorište ideja za nastavak putovanja po Hrvatskoj, kako bi se zadržali duže od 2 dana, koliko u prosjeku borave u našem glavnom gradu. Zasad je predstavljen manji dio postava pa se tako pomoću naočala virtualne stvarnosti može letjeti iznad Plitvica ili ploviti kanalima Venecije. Muzej otvara vrata krajem lipnja ili početkom srpnja. HRT

25.01.2024. (19:00)

Klima, kultura i pogodna arhitektura

Neki europski muzeji služe kao utočišta od ljetnih vrućina, o tome se razmatra i kod nas

Muzeji i druge kulturne institucije u nekim se gradovima tijekom ekstremnih događaja poput toplinskih valova ljeti prenamjenjuju u klimatska skloništa za ugrožene članove društva, poput beskućnika. Naime, institucije poput muzeja često su “opremljene” debelim zidovima te imaju infrastrukturu za održavanje optimalne i stabilne temperature, kao i mogućnost kontrole okoliša unutar svojih zidova. Kada se svemu tome doda i pristup sanitarnim čvorovima i pitkoj vodi, otvaranje vrata muzeja tijekom ljetnih toplinskih valova i zimskih vremenskih nepogoda ugroženim društvenim skupinama (poput beskućnika i ljudi osjetljivih na temperaturne šokove) moglo bi se pokazati od životne važnosti. Tu praksu već imaju Barcelona i Bordeaux, a da o tome razmišljaju i u Zagrebu, rekli su Kulturpunktu i iz MSU-a, iako je ideja tek u fazi “strateškog promišljanja”.

31.12.2023. (15:00)

Na mostovima nema mjesta za kulturu

Iako je isplativije obnoviti most koji bi pretvorili u jedinstveni muzej, na kraju će ga ipak srušiti

Dok od brze ceste prema tom kraju Hrvatske još uvijek neće biti ništa, u tijeku je drugi važan prometni projekt – izgradnja željeznice koja vodi u Mađarsku. Preko Drave je pokraj postojećeg mosta planiran novi željeznički most, dok će stari most u rušenje, iako postoji ideja da se pretvori u muzej. Podravina je tako mogla dobiti centar na kojem bi se uz muzeološku interpretaciju kulturnih slojeva, interpretirali i prirodoslovni, geološki, geografski te ekohistorijski čimbenici Drave i svega što joj gravitira, što bi imalo i turistički potencijal. S tim da su njegovi temelji obnovljeni 2014. No, u troškovniku za iduću godinu planirano je njegovo rušenje, što čudi i same izvođače radova, koji kažu da bi i njima bilo isplativije obnoviti ga. Nadzorni inženjer kaže da europska sredstva nisu išla u tom smjeru, što tvrdi i sam župan Darko Koren, rekavši da takav projekt nije bilo moguće uvrstiti. Tportal

25.05.2023. (21:00)

Spoj slatkog i slanog

Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante: Lajtmotivi su dupini, podmornice, glavate želve…

Muzejska i turistička atrakcija smještena je u uvali Minerska u Šibeniku. Stalna izložba je naslovljena “Dodir rijeke i mora”, a autor Filip Beusan je istaknuo je kako se nada da će zahvaljujući ovom postavu ljudi više cijeniti prirodu bez koje zapravo ne mogu živjeti. Posjetitelji će se moći upoznati s bogatom povijesti kanala sv. Ante, njegovom florom, faunom i podmorjem specifičnim zbog miješanja slatke i slane vode, mora i rijeke Krke, javlja portal ŠibenikIN. Green