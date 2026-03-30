Trulo voće naše povijesti

Logor “Danica” bio je prvi sabirni logor u NDH, osnovan u Koprivnici 15. travnja 1941. Postojao je do rujna 1942. godine. Kroz njega je prošlo 4349 zatočenika – od toga je u drugim logorima ubijeno 3702 logoraša Danice, a na slobodu je pušteno 608. Najviše je bilo identificiranih Srba, i to 2798 od kojih su 2138 bili ratari. U samoj Danici ustaše su ubile tri zatočenika: jednog Hrvata studenta iz Sarajeva koji je Anti Paveliću opsovao mater pa je dobio metak u čelo, i dva Srbina željezničara iz Srpskih Moravica koja su preminula od fizičkog prebijanja. Genocid među ostalim u svojoj definiciji podrazumijeva i namjeru u uništenju, pa ima li tu namjere? Razum daje samo jedan odgovor – podsjeća viši kustos koprivničkog Gradskog muzeja Dražen Ernečić za Nacional. Vlakovi su do Koprivnice dolazili s doslovce cijelog teritorija NDH i prevozili uhićene. Na vagonima je pisao “trulo voće”. Na mjestu nekadašnjeg logora se u posljednje četiri godine uređuje Spomen područje Danica. Na tom se mjestu nalazi vodotoranj, zid sa spomen pločama i skulpturalna instalacija planiranog memocentra, započetog još u 80-ima, ali nikad dovršenog (Muzej grada Koprivnice). Čeka se i stalni muzejski postav.