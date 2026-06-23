Kad staklo "prostruji"
Revolucija iz epruvete: Natrijeve baterije s krutim elektrolitom
Zagrijavanjem staklo postaje kruti elektrolit jer ioni natrija () počinju provoditi struju. Portugalski znanstvenici iskoristili su to svojstvo i razvili stabilnu natrijevu bateriju s feroelektričnim krutim elektrolitom (). Zbog izuzetne korozivnosti elementarnog natrija, skupe zlatne elektrode zamijenili su otpornom slitinom inkonel 625, dok aluminij služi kao kućište i negativna elektroda. Iako s gustoćom energije od 0,34 Wh/kg znatno zaostaje za litij-ionskim baterijama, ova je baterija nezapaljiva, jeftina za proizvodnju i laka za recikliranje. Zbog otpornosti na ekstremne uvjete, idealna je za primjenu na naftnim platformama i podmorskim sondama. Nenad Raos za Bug