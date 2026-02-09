Zvuči kao svaka druga vožnja

Moj dida sa Šolte je išao sa trajektom kod nas doma u Split. Dida je sidijo do ponistre i gledao je u more, dok nije zaspa. Onda je iz razglasa na trajektu se čulo: „Poštovani putnici! Na šanku brodskog kafića, uz osvježavajuće i tople napitke, možete po povoljnoj cjeni kupit i plastične figurice kralja Tomislava! Kupovina nije obavezna, al će vas carinski službenici na izlazu pitat imate li je!

Ko je nema, jeba je mačku ježa! Hvala liepo!“ Barba Tonino je tresnijo sa čikarom po stolu i rekao je: „Evo je, dupla! Drmni na eks da dođeš sebi!“ Dida je pitao: „Jesi donija i figuricu kralja Tomislava?“ Barba Tonino je zinijo: „Molin? Ko ti je ti kralj Tomislav?“ Dida je rekao: „Neam blage! Znan mu samo ime i titulu!“

Onda je nešto proletilo kraj stakla od ponistre i čulo se splašššš. Barba Tonino je dignijo ombrve: „Šta je ovo?“ Dida je slegnijo sa ramenima: „Neam blage!“ Onda je iz razglasa na trajektu se čulo:

„Poštovani putnici! Obraća van se komandir ilegalne jedinice narodnooslobodilačke vojske! Upravo smo oteli ovo plovilo iz ruku mrskog dušmana! Kapetana i noštroma smo isti čas itnili u more! Posadu ćemo možda poštedit! Sad minjamo kurs i okrećemo trajekt prema Visu, di je slobodni teritorij i naš vrhovni štab! Želimo van ugodnu vožnju!“… novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.