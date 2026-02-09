Robi K.: Na trajektu - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Zvuči kao svaka druga vožnja

Robi K.: Na trajektu

Moj dida sa Šolte je išao sa trajektom kod nas doma u Split. Dida je sidijo do ponistre i gledao je u more, dok nije zaspa. Onda je iz razglasa na trajektu se čulo: „Poštovani putnici! Na šanku brodskog kafića, uz osvježavajuće i tople napitke, možete po povoljnoj cjeni kupit i plastične figurice kralja Tomislava! Kupovina nije obavezna, al će vas carinski službenici na izlazu pitat imate li je!

Ko je nema, jeba je mačku ježa! Hvala liepo!“ Barba Tonino je tresnijo sa čikarom po stolu i rekao je: „Evo je, dupla! Drmni na eks da dođeš sebi!“ Dida je pitao: „Jesi donija i figuricu kralja Tomislava?“ Barba Tonino je zinijo: „Molin? Ko ti je ti kralj Tomislav?“ Dida je rekao: „Neam blage! Znan mu samo ime i titulu!“

Onda je nešto proletilo kraj stakla od ponistre i čulo se splašššš. Barba Tonino je dignijo ombrve: „Šta je ovo?“ Dida je slegnijo sa ramenima: „Neam blage!“ Onda je iz razglasa na trajektu se čulo:

„Poštovani putnici! Obraća van se komandir ilegalne jedinice narodnooslobodilačke vojske! Upravo smo oteli ovo plovilo iz ruku mrskog dušmana! Kapetana i noštroma smo isti čas itnili u more! Posadu ćemo možda poštedit! Sad minjamo kurs i okrećemo trajekt prema Visu, di je slobodni teritorij i naš vrhovni štab! Želimo van ugodnu vožnju!“… novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.


Slične vijesti

21.01. (22:00)

Dijagnoza iz wc-a

Bilježnica Robija K.: Izvještaj iz zahoda

Mama je rekla: „Lipo mislin – šta si radila u muškon zahodu?“ Uča Smilja je rekla: „Pa uletin svako malo, jebate! Jerbo male pantagane unutra ili puše, ili šaraju kukaste križeve, ili rade neke treće šporkarije!“

Mama je rekla: „Zato da znan kako ću tačno postavit pitanje na fejzbuku!“ Uči je opet uletijo nekužitis: „Na fejzbuku? Kakvo pitanje?“ Mama je dignila bradu i recitirala je: „Zašto učiteljica od trećeg a razreda, u koji ide moj devetogodišnji sinćić, svaki dan ulazi u školski zahod za muškiće?… Nekad i po dva-tri puta!“

Onda je uča pitala: „A zašto to radiš, jebate?“ Mama je rekla: „Znaš zašto? Zato jer pošto po zidovima ove zemlje ima sedan miljona i sedansto sedandeset iljada kukastih križeva! A samo moj Robi popije asa jerbo je jednog nacrta na zidu od zahoda! Eto zato!“ Uča je zarežala: „Biše na to mislit kad si ga tako odgajala…“ Mama je vikala: „Šta Hrvacka, cili svit je ukurcu! Oni Tramp misli da mu je Grenland muški zahod! Uđe unutra, popiša se i nacrta kukasti križ na zidu! I? Jel mu neko zbičija asa iz vladanja?“

Uča je rekla: „Nisan ja kriva zbog situacije u svitu…“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

24.06.2025. (19:00)

Pa ti znaj tko je na kraju pobijedio

Robi K: Treći svjecki rat

Dida je rekao: “Počeće treći svjecki rat, a u nas još nije završija ni drugi! Imaćemo dva rata odjednon, bogte jeba!” Ja sam pitao: “Kako nije završija drugi, dida?” Dida je rekao: “A kako je? Jesul partizani pobjedili u ratu? Jesu! A jesul danas ustaše na vlasti? Jesu! Pa jel to normalni završetak rata, molinte lipo?” Ja sam slegnijo sa ramenima i rekao sam: “Ne znan, dida!” Dida je rekao: “Samo šta su partizani pobjedili uz pomoć oružane sile, a ustaše uz pomoć demokrackih izbora! Tu je bija zajeb, razumiš! To bi morala bit pouka za treći svjecki rat!”

Ja sam pitao: “Kakva pouka, dida?” Dida je rekao: “Ako neprijatelja poraziš oružanon silon, ne smiš mu pustit da demokrackin izborima vrati izgubljene položaje! Bereš?” Ja sam šutijo i piljio sam u dida sa tupajom od nekužitisa. Dida je rekao: “Onda se nisi samo taktički prevesla, nego i strateški! Pa nemoš kod već dobivenog rata minjat pravila igre, jebaga jarac! To je ka da nekog tučeš u nogometu, vodiš sa tri nula, a onda te on pobjedi u vaterpolu! Jel to nije debilno, unukiću? Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

20.05.2025. (15:00)

N'bava kua!

Robi K.: Prosjaci i pinovi

Onda smo mi došli na red na blagajnu. Ona teta Tonka je uzimala stvari i tukla je u kasu. Onda je ona na kraju rekla: „Četrespet euri! Plaćate li u kešu ili sa karticon?“ Dida je rekao: „Sa karticon!“ Onda se zakočijo. Onda je još tako stajao zakočen. Onda je rekao: „Asti iruda, zaboravija san pin!“ Teta Tonka je rekla: “A ništa, ondašte morat platit sa kešon!” Dida je rekao: “Neman toliko keša uza se, ženska glavo! Nisan Rokfeler da odan okolo sa četrespet euri u žepu!” Teta Tonka je rekla: “Pa pođite dignit na bankomat!” Dida je podviknijo: “Tonka! Kako ću dignit keš na bankomat kad san zaboravija pin?”

Onda su rulja u redu počeli brontulavat i beštimavat. Govorili su da koji je ovo ku… način i da neće oni po dana čekat. Onda je uletijo onaj barba Bruno šta je šef od Studenca. On je didi rekao: „Žaj mi je, fosilac, al moraćeš ostavit robu na blagajni! Paš je uzet kad se vratiš sa kešon ili sa pinon!“ Dida je podviknijo: „Šta, posla bi me doma u Nečujam bez kruva i mlika?! Učinija bi da crknen od gladi, samo zato šta san star i nemoćan?“ Barba Bruno je rekao: „Pa nisan ja kriv šta te pukla skreloza, čoviče!“ Dida je dreknijo: „Nije mene pukla nikakva skreloza, nego si ti, Bruno, guba kapitalistička! Ja bez spize kući ne iden!“ Novo oglavlje iz Bilježnice Robija K.

09.04.2025. (10:00)

„Ma znan da je koncert za tri miseca, al tili bi uvatit šta bolje mista, biće gužvara zapopizdit…"

Bilježnica Robija K.: Tomson na Hipodromu

Ona pita: “A jesi reka Grišpi?” On pita: “Šta jesan mu reka?” Ona kaže: “Da idemo na Tomsona na Hipodrom!” On kaže: “Naravski da san mu reka! Grišpe je glavni ustaša u firmi! Ako ne rečeš Grišpi, to je ka da nisi ni iša na Tomsona!” Ona pita: “I šta ti je Grišpe reka?” On kaže: “Ma daj ga u kurac!” Ona kaže: “Mišuuu…” On kaže: “Reka mi je – svaka čast, ti si prvi Srbin kojeg znan šta ide na Tomsonov koncert!” Ona kaže: “Nemoj me jebat?!” On kaže: “Časna rič! I to da ga čuje po firme!” Ona kaže: “Koji gubaš, čoviče!” On kaže: “Gubaš i laživac!” Ona kaže: “Dobro sad, pa nije ništa slaga…” On podvikne: “Šta san ja kriv šta mi je pokojni ćaća bija pravoslavac?! Jel ja sad zbog toga ne bi smija ić na Tomsona na Hipodrom arlaukat protiv četnika?!” Ona kaže: “A baš! A ti baš zbog toga i ideš!” On kaže: “Pa to ti i govorin…” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

25.03.2025. (08:00)

Ja domovinu imam; tek u srcu je nosim (a mislima u Irskoj)...

Robi K.: Moja domovina

Mi đaci u razredu smo pisali zadaću iz hrvackog. Naslov zadaće je bijo Moja domovina. Ona učiteljica Smilja je dok smo mi pisali šetkala oko klupa. Ona je držala ruke na leđima i skupljala je usta. Plus bi svako malo žešće uzdahnila. Mi smo škrabali u bilježnice i šutili smo. Uča je rekla: „Jebešmi mater ako u ovon razredu ukupni kvocjent inteligencije prilazi deset! Kad se svi zbroje! Pa da iman deset iljada eura plaću, to bi bilo malo za nosit se sa ovolikon količinon debilizma! A kamoli manje od soma eura!“ Uča je rekla: „Šta opet znači da bi svaki od mojih učenika moga postat ministar u Plenkovićevoj vladi! Šta si veći tupson, to u Plenkijevoj Hrvackoj imaš veće šanse!“

Uča je rekla: „Kad je u Hrvackoj pravilo da najveći glupani najbrže napreduju, ne bi se čudila da sutra cili ovi razred postne kabinet gospodina Plenkovića! A ja, koja san ih učila čitat i pisat, zbrajat i oduzimat, ja iman duplo manju plaću od klozetfrau u Minhenu! Jebenlivan mliko materino!“ Uča je rekla: „Pa jel ih onda ne bi bilo bolje sve od kolpa spržit sa napalmom dok su još mali, da nan posli ne zagorčavaju život? A ne gubit vrime na školovanje i zadaće iz hrvackog!“ Uča je rekla: „A i te zadaće su ljuta propaganda! Moja domovina, molinte lipo, koji li je to gubaš u ministarstvu smislija! Jedini ispravan naslov bi bija Moja septička jama!”… novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

11.03.2025. (21:00)

Razgovor ugodni

Robi K.: Tonino i Lukisha

Onda je barba Tonino rekao: „Za najjeftinije atomsko mi triba cirka sto iljada dolara! Bez dodatne opreme, to ću ja sam pokrit!“ Barba Lukisha je rekao: „Daj, Tonino, nemoj me činit smijat…“ Barba Tonino je rekao: „Nisan ti ja kriv šta si glasa za tiranina!“ Barba Lukisha je podviknijo: „Tramp nije tiranin, nego demokracki izabrani presjednik!“ Barba Tonino je rekao: „E znan, i Hitler je bija demokracki izabran!“ Barba Lukisha je dreknijo: „A tvoj drug Tito nije čak ni to! Zbog njega san i uteka u Ameriku!“

Sutra je na barba Toninov račun u banki legla lovuša. Preksutra je u barba Toninovom vrtlu bagerao bager. Tu je naišao moj dida da obađe frenda. Dida je njega pitao: „I? Kako ide, Tonino?“ Barba Tonino je rekao: „A šta da ti kažen? Kurbin sin mi je posla pedes iljada dolara! A za najjeftinije atomsko mi triba barenko sto!“ Dida je pitao: „Pa štaš sad?“ Barba Tonino je rekao: „A šta mogu? Pokrpaću se sa ovin šta iman!“ Dida je rekao: „Kako, jebate? Pa nemoš izgradit po atomskog skloništa!“ Barba Tonino je rekao: „Al mogu cili apartman!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

23.12.2024. (09:00)

"A još mi je luđe kako je jutros sunce svanilo na asvaltu, umisto na nebu! Šou program!“

Bilježnica Robija K.: Zlo i naopako

Uča Smilja pita: „Zar ne bi ja ka učiteljica tribala vama tumačit ono šta vi ne znate, a ne da vi ka učenici meni tumačite ono šta ja ne znan? A?“ Rino Sajla kaže: „Tako bi inače tribalo bit, al ne na naopaki dan!“ Uča pita: „Kakvi naopaki dan?“ Nela Svinjogojstvo kaže: „Pa danas je naopaki dan! Svako ko je jutros proša priko rive vidija je da valovi piče od obale prema pučini! A ne od pučine prema obali ka inače!“

Pederica Sandra kaže: „Mene svako jutro mama budi za poć u školu, a jutros san ja probudila mamu i dala joj izist kakao sa udrobljenin baškotom!“ Kane Šteta kaže: „Moj tata je najranije uletija u zahod, a kad je izletija bija je cili mokar jerbo ga je školjka popiškila!“ Bešo Tablet kaže: „I moja se baba dobro smočila, jerbo ju je na balkonu zalilo cviće!“ Tuljanica Niveska kaže: „Ona Trogrlićka iz moje zgrade svaki dan izvodi svoju pinčku u parkić, a danas je pinčka izvela Trogrlićku na lajni!“

Učiteljica Smilja kaže: „Asti miša potopira, pa to se meni jutros desilo sa ređipetom!“ Dino pita: „Šta sa ređipetom?“ Uča kaže: „Pa, ono, žuljalo me za neizdržat! Taman san pomislila da su mi porasle sise, a onda skužin da naopako oblačin ređipet!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

02.12.2024. (12:00)

Trenutak slabosti

Bilježnica Robija K.: Poruka iz vrše

Onda je u ambulantu uletijo onaj barba Roko iz pandurije. Murac Roko je pitao: „Jel snimljeno?“ Dida je izvadijo mobitel iz jakete i rekao je: „Snimljeno je!“ Doktor Špiro je skočijo se iz katrige: „Ma šta je snimljeno?!“ Murac Roko je rekao: „Snimljeno je kako uzimaš mito za uputnice za magnecku rezomancu! Jebiga, Špiro, saš sa menon u stanicu da daš službeni iskaz!“ Doktor Špiro je skriknijo: „Ama šta van je, ljudi?! Koji van je kurac?!“ Murac Roko je rekao: „Srića da Si-es-aj Šolta ima široku mrižu agenata, pa vatamo lupeže ka ništa! Ulete nan ka u vršu!“

Doktor Širo je cijuknijo: „Ma nisan ja lupež, ljudi! Šta to radite?!“ Murac Roko je rekao: „Zbajbučili smo ministra zdrastva, a sad lovimo sitniju ribu! Prodat se za dva jastoga, c, c, c…“ Doktor Špiro je zastenjao: „Ma nisan, šta van je…“ Barba Tonino je rekao: „Nemoš virovat koliko se ta mafija namnožila! Izmuzli su ovu državu do zadnje kapi!“ Dida je njega pitao: „Koji ti je to izraz izmuzli, Tonino? Jel ti to oš reć da je Hrvacka jedna krava?“ Barba Tonino je rekao: „A ne, ne! Krava može bit samo neka velika i ozbiljna država! Krava je naprimjer primjera Amerika, il Kina, il Rusija, il Jugoslavija… A ovi sitnež od država ala Hrvacka više baca na kozu!“ Doktor Špiro je zinijo: „Koju sad kozu, jebate led?“ Barba Tonino je njega pogledao koljački: „Kozu Nostru!“… Nova stranica iz Bilježnice Robija K.

04.11.2024. (23:00)

„Pa mogu li Hrvati, ka samostalni i suvereni narod, izabrat da neće ljubit ničije dupe?“

Bilježnica Robija K: Tramp ili Kamomila

Dida je rekao: „Znaš šta ja ne kužin, unukiću? Zašto samo Amerikanci biraju američkog presjednika?“ Ja sam pitao: „Nego ko bi ga triba birat, dida?“ Dida je rekao: „Pa on upravlja deboto sa cilin svitom, a ne samo sa Amerikon! Odlučuje di će se započet neki rat, di će završit, kome će se udrit samkcije, kome neće, koji je genocid poželjan, koji je nepoželjan, kome će se uzet nafta, kome neće… Nije baš demokracki da samo mali dil čovičanstva bira čovika koji može jebat mater cilon čovičanstvu! Bereš?“ Ja sam rekao: „Beren, dida!“ Dida je rekao: „Evo uzmi nas Hrvate…”

Onda sam ja pitao: „Šta sa nama Hrvatima, dida?“ Dida je rekao: „A to… Znači, mi Hrvati ćemo, po odluci naše vlade, svakako američkon presjedniku morat ljubit dupe! Pa jel bi onda bilo normalno i demokracki da i mi možemo na izborima birat koje je to dupe štašmo ga morat ljubit? Jel tako, unukiću?“ Ja sam rekao: „Ako ti kažeš, dida…“ Dida je rekao: „Normalno da je! Jerbo nikako nije svejedno oćemol u dupe ljubit Trampa ili Kamomilu! Evo, ja bi da se mene pita masu rađe ljubija Kamomilino dupe! Al niko me ništa ne pita! Tu je problem!“ Ja sam pitao: „A zašto bi rađe Kamomilino?“ Dida je rekao: „Prvo i prvo, zato šta je žensko dupe lipše od muškog! A drugo i drugo, čuja san da Trampu nije mrsko prdnit! I zamisli da prdne baš kad ga Hrvati ljube u dupe!” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

17.10.2024. (21:00)

Da ti prisjedne objed

Robi K.: Nuklearski rat

Mi obitelj smo kod mog dida na Šolti sidili u kužini za obidom. Onda je odiza brda iz vatrogasnog doma tuta forca zazvečala sirena. Onda je moj dida skočijo se iz katrige i viknijo je: „Ljudi, ovo je uzbuna za atomski napad! Bižmo ća u sklonište!“… Dida je ždrokijo i rekao je: „Sve između ditinjstva i starosti ti je koma i umna bolest, moj unukiću! Čisti ljucki višak! I kako onda čovičanstvo može opstat kad dođe nuklearski rat? Samo ako sačuva najbolje, a riši se najgorih! Normalna stvar!“ Onda je tata dignijo glavu iz pijata i rekao je: „Čoviče božji, pa ti govoriš ka zadnji nacista! Jel kužiš da si isti ka ovi šta bi itali atomske bombe?“ Dida je rekao: „Ma je li, zete? Koliko se ja mogu sitit, kad su se zadnji put itale atomske bombe, nisu ih itali nacisti! Nego su ih šiknili oslobodioci! Jel tako?“ Tata je pitao: „Pa šta sa tin oš reć?“ Dida je rekao: „Proša san ja ratova i ratova, moj miki! Naučija san ja koji je to pricip!“ Ja sam pitao: „Koji je princip, dida?“ Dida je dignijo perun i rekao je: „Triba se borit protiv okupatora i spašavat od oslobodilaca! Igraš dupli pas! To ti je amen!“ Nova stranica iz Bilježnice Robija K.