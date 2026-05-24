Bez holivudskog glamura ovaj put
Rumunjska drama redatelja Cristiana Mungiua dobitnica Zlatne palme
Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo. Drugo mjesto osvojila je drama “Minotaur“, drama o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva. Nagradu za najboljeg redatelja podijelili su Poljak Pawel Pawlikowski za svoju dramu Thomasa Manna “Fatherland” i španjolski dvojac poznat kao “Los Javis”, Javier Ambrossi i Javier Calvo, za ep o Španjolskom građanskom ratu “The Black Ball“. Nagradu za najboljeg glumca podijelile su i dvije glavne zvijezde belgijske gay ljubavne priče “Coward“, filma o Prvom svjetskom ratu, Valentin Campagne i debitant Emmanuel Macchia. Pjevačica Barbra Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu, ali u odsutnosti. HRT