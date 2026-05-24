Bez holivudskog glamura ovaj put

Novo ostvarenje Pawlikowskog ubraja se među najočekivanije filmove u konkurenciji 21 naslova koji se ove godine natječu za prestižnu Zlatnu palmu. Poljski redatelj vraća se u Cannes nakon što je 2018. osvojio nagradu za najboljeg redatelja za film „Hladni rat“. Prema sinopsisu, „Domovina” istražuje pitanja identiteta, krivnje, obitelji i ljubavi, smještena u vrtlog moralne konfuzije poslijeratne Europe. Radnja ovog biografskog filma već potiče novo zanimanje za slavnu obitelj Mann. Nakon što je diljem svijeta stekao književni ugled romanima poput „Buddenbrookovi” (1901.) i „Čarobni brijeg“ (1924.), Thomas Mann je za vrijeme Hitlerove vladavine postao jedan od najistaknutijih kritičara fašizma, učvrstivši svoj status jednog od ključnih demokratskih intelektualaca 20. stoljeća, koji je nakon rata tvrdio kako se nikada neće vratiti te da svi Nijemci snose odgovornost za nacistike zločine. Iako se film oslanja na povijesne osobe, njegova je polazna premisa u potpunosti fiktivna. DW