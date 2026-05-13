Manje Amerike, više svijeta
Otvoren Cannes. Hollywood se povlači, a festival se okreće međunarodnim filmovima
Umjesto holivudskog sjaja, ovogodišnja konkurencija označava povratak međunarodnom autorskom programu na kojem je Cannes i izgradio svoju reputaciju. Za Zlatnu palmu natječu se samo dva američka filma, i to oba većinski financirana izvan SAD-a: glazbena fantazija o dobu AIDS-a “Čovjek kojeg volim” redatelja Ire Sachsa s Ramijem Malekom i Rebeccom Hall, te kriminalistička drama Jamesa Graya “Papirnati tigar” s Adamom Driverom i Scarlett Johansson. Iranski oskarovac Asghar Farhadi predstavlja “Paralelne priče” s Isabelle Huppert i Vincentom Casselom. Mađarski redatelj László Nemes donosi francusku dramu o pokretu otpora “Moulin“, rumunjski redatelj Cristian Mungiu vraća se s filmom “Fjord“, a prognani ruski autor Andrej Zvjagincev premijerno prikazuje politički triler “Minotaur“. Prvu Počasnu palmu u ruke noćas je primio redatelj Peter Jackson, a na završnoj ceremoniji Barbra Streisand, koja prvi put dolazi na festival. HRT, Index