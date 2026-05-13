Otvoren Cannes. Hollywood se povlači, a festival se okreće međunarodnim filmovima - Monitor.hr
Danas (08:00)

Manje Amerike, više svijeta

Otvoren Cannes. Hollywood se povlači, a festival se okreće međunarodnim filmovima

Umjesto holivudskog sjaja, ovogodišnja konkurencija označava povratak međunarodnom autorskom programu na kojem je Cannes i izgradio svoju reputaciju. Za Zlatnu palmu natječu se samo dva američka filma, i to oba većinski financirana izvan SAD-a: glazbena fantazija o dobu AIDS-a “Čovjek kojeg volim” redatelja Ire Sachsa s Ramijem Malekom i Rebeccom Hall, te kriminalistička drama Jamesa Graya “Papirnati tigar” s Adamom Driverom i Scarlett Johansson. Iranski oskarovac Asghar Farhadi predstavlja “Paralelne priče” s Isabelle Huppert i Vincentom Casselom. Mađarski redatelj László Nemes donosi francusku dramu o pokretu otpora “Moulin“, rumunjski redatelj Cristian Mungiu vraća se s filmom “Fjord“, a prognani ruski autor Andrej Zvjagincev premijerno prikazuje politički trilerMinotaur“. Prvu Počasnu palmu u ruke noćas je primio redatelj Peter Jackson, a na završnoj ceremoniji Barbra Streisand, koja prvi put dolazi na festival. HRT, Index


Slične vijesti

Jučer (18:00)

Izlet u zonu sumraka između dva režima i jedne Nobelove nagrade

Film o Thomasu Mannu: Intimni portret oca i kćeri u vrtlogu Hladnog rata

Novo ostvarenje Pawlikowskog ubraja se među najočekivanije filmove u konkurenciji 21 naslova koji se ove godine natječu za prestižnu Zlatnu palmu. Poljski redatelj vraća se u Cannes nakon što je 2018. osvojio nagradu za najboljeg redatelja za filmHladni rat“. Prema sinopsisu, „Domovina” istražuje pitanja identiteta, krivnje, obitelji i ljubavi, smještena u vrtlog moralne konfuzije poslijeratne Europe. Radnja ovog biografskog filma već potiče novo zanimanje za slavnu obitelj Mann. Nakon što je diljem svijeta stekao književni ugled romanima poput „Buddenbrookovi” (1901.) i „Čarobni brijeg“ (1924.), Thomas Mann je za vrijeme Hitlerove vladavine postao jedan od najistaknutijih kritičara fašizma, učvrstivši svoj status jednog od ključnih demokratskih intelektualaca 20. stoljeća, koji je nakon rata tvrdio kako se nikada neće vratiti te da svi Nijemci snose odgovornost za nacistike zločine. Iako se film oslanja na povijesne osobe, njegova je polazna premisa u potpunosti fiktivna. DW

02.05. (16:00)

Gdje ste bili do sad?

Najiščekivaniji naslovi ovogodišnjeg Cannesa: Stižu novi filmovi Refna, Almodovara, Hamaguchija…

Cannes 2026. godine, pod budnim okom predsjednika žirija Park Chan-wooka, vraća fokus na čisti autorski film. Nicolas Winding Refn nakon desetljeća pauze donosi neonski triler Her Private Hell smješten u futuristički Japan, dok Na Hong-jin u filmu Hope spaja Michael Fassbendera i korejsku sci-fi napetost. Posebnu pažnju privlači Jane Schoenbrun s psihoseksualnim slasherom u kojem blistaju Gillian Anderson i Hannah Einbinder. Dok se Kore-eda bavi etikom humanoida u drami Sheep in the Box, Ryusuke Hamaguchi nudi trosatnu parišku studiju o ljudskosti. Almodovar na španjolsko-engleskom donosi dvije priče o dvoje umjetnika. Festival počinje 12. svibnja. Dazed