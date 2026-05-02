Gdje ste bili do sad?

Cannes 2026. godine, pod budnim okom predsjednika žirija Park Chan-wooka, vraća fokus na čisti autorski film. Nicolas Winding Refn nakon desetljeća pauze donosi neonski triler Her Private Hell smješten u futuristički Japan, dok Na Hong-jin u filmu Hope spaja Michael Fassbendera i korejsku sci-fi napetost. Posebnu pažnju privlači Jane Schoenbrun s psihoseksualnim slasherom u kojem blistaju Gillian Anderson i Hannah Einbinder. Dok se Kore-eda bavi etikom humanoida u drami Sheep in the Box, Ryusuke Hamaguchi nudi trosatnu parišku studiju o ljudskosti. Almodovar na španjolsko-engleskom donosi dvije priče o dvoje umjetnika. Festival počinje 12. svibnja. Dazed