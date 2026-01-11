Plaća lijepa, stanje tanko

Dok se još dimilo iz katedrale Notre Dame u Parizu brojni francuski bogataši obećali su veliki novac za obnovu katedrale, sjećate se. U samo tri dana francuska klasa milijardera obećala je gotovo 600 milijuna eura. Međutim, to se ni izbliza nije desilo. Guardianov autor u zanimljivom članku preispituje donacije bogataša: Bilo da se radi o Francuskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u, bogataši daju novac velikim institucijama u središtu naših kultura kako bi osigurali društveni status na plaketama i medijskim eventima. Na isti način oni financiraju političke stranke, a potom uživaju u povratnim učincima kad ove formiraju vladu. Guardian, a prijevod ima Index.