Tko je zapravo bogat u SAD-u: neto imovina ruši iluzije - Monitor.hr
Danas (14:00)

Plaća lijepa, stanje tanko

Tko je zapravo bogat u SAD-u: neto imovina ruši iluzije

Amerikanci često brkaju visoke prihode s bogatstvom, no ključni pokazatelj je neto imovina – ono što posjeduješ minus dugovi. Medijan američkog kućanstva iznosi oko 200–250 tisuća dolara, daleko ispod iznosa koji većina smatra financijski ugodnim. Donjih 50 posto drži tek 2–3 posto ukupnog bogatstva, dok stvarno bogatstvo počinje tek oko 2,5 milijuna dolara neto imovine. Rast tržišta dodatno povećava jaz, jer najviše koristi imaju oni koji već posjeduju imovinu. Percepcija bogatstva i stvarnost sve su udaljenije. New Trader


Slične vijesti

04.08.2021. (15:30)

Patnje mladog Bezosa

Bezos više nije najbogatiji na svijetu, pretekao ga je Francuz Arnault

Jeff Bezos izgubio je titulu najbogatije osobe na svijetu, nakon što je prošli tjedan cijena Amazonovih dionica doživjela veliki pad. U jednom danu doživio je pad vrijednosti za 13.9 milijardi dolara. Najbogatiji čovjek je sada Francuz Bernard Arnault, koji vodi konglomerat luksuzne robe LVMH, čije su podružnice Louis Vuitton, Sephora, Moet & Chandon i Tiffany & Co. Neto vrijednost Arnaulta je 195.8 milijardi dolara, a Bezosova 192.6 milijardi dolara. Index

26.02.2021. (09:30)

Bogati ne plaču

Najbogatija desetorka u koroni zaradila 540 milijardi dolara

Najbogatija desetorka je u koroni pojačala svoje bogatstvo za 540 milijardi dolara, a 500 najbogatijih ljudi svijeta s 2021. ima ukupno 1,2 bilijuna dolara više. Na listi deset najbogatijih osoba na svijetu, prema podacima nevladine organizacije Oxfama su utemeljitelj Amazona Jeff Bezos, direktor Tesle Elon Musk, veliki dioničar modnog koncerna LVMH Bernard Arnault i njegova obitelj, kao i Bill Gates iz Microsofta, Mark Zuckerberg iz Facebooka, Larry Ellison osnivač kompanije Oracle, američki investitor Warren Buffet i suosnivač Googlea Larry Page. 24sata

16.11.2020. (22:00)

Smrt kao potez karijere

Forbesova top lista zarada mrtvih celebrity milijunaša

Marilyn Monroe na 13. mjestu zaradila je 8 milijuna dolara na vlastitom imenu koje koristi skoro 100 brendova među kojima su Dolce & Gabbana i Lego. George Harrison na 12. mjestu 8,5 milijuna, a John Lennon na 9. 13 milijuna. Kobe Bryant je 6. sa 20 milijuna pristiglih od prodaje Nike memorabilija i 300.000 kopija njegove autobiografije. Elvis Presley je 5. sa 23 milijuna, 10 milijuna je zaradio Graceland muzej koji nije radio 2 mjeseca… Prvi je Michael Jackson sa 48 milijuna dolara. Forbes je računao neoporezivi prihod u razdoblju od 1. listopada 2019. do 1. listopada 2020. godine. Cijela lista, iznosi i izvori.

15.08.2020. (01:30)

Nekima nije loša godina

Korona virus bogatašima je pomogao u gomilanju novca

Ukupno bogatstvo 10 najbogatijih ljudi svijeta sada je ekvivalent bruto domaćem proizvodu više od 90 zemalja svijeta. Bezos bi sam za sebe mogao biti 54. najbogatija nacija svijeta, tek malo iza Novog Zelanda i Katara, bogatiji je i od kraljice Elizabete. Ukupno bogatstvo 100 najbogatijih ljudi svijeta također je poraslo od početka godine na 3,3 trilijuna, više od bruto domaćeg proizvoda Velike Britanije, a samo SAD, Kina, Japan i Njemačka zarađuju više. 24 sata

13.11.2019. (23:30)

Novac = život

Igor Rudan: Današnji milijunaši živjet će 5.000 puta dulje od najsiromašnijih

Rudan danas piše vrlo svjesno i suosjećajno: “Osobe s pokretnom imovinom od milijun dolara ili više, kada se izuzmu od svih drugih, mogu očekivati prosječno trajanje života od 100 godina. Na sasvim drugoj strani spektra najveći problem krajnje siromašnih ljudi danas su smrti djece unutar prvih tjedan dana nakon poroda”. Matematički bi to bilo ovako – 100/0.02=5.000; tu negdje je i odnos u bogatstvu tih ljudi.

21.10.2019. (23:00)

Kaže statistike

Prvi puta više bogatih Kineza nego Amerikanaca

Godišnje istraživanje o bogatstvu Credit Suissea pokazalo je da je sredinom ove godine u prvih 10 posto najbogatijih na svijetu 100 milijuna Kineza u usporedbi s 99 milijuna u SAD-u. Broj milijunaša u svijetu porastao je za 1,1 milijun, na 46,8 milijuna, s ukupnom vrijednošću neto imovine od 158.300 milijardi dolara, što je 44 posto ukupnog svjetskog iznosa. Reuters / N1

23.09.2019. (11:00)

Donacije su investicijska kategorija

Lekcija iz ruševina Notre Damea – ne računaj na pomoć bogataša

Dok se još dimilo iz katedrale Notre Dame u Parizu brojni francuski bogataši obećali su veliki novac za obnovu katedrale, sjećate se. U samo tri dana francuska klasa milijardera obećala je gotovo 600 milijuna eura. Međutim, to se ni izbliza nije desilo. Guardianov autor u zanimljivom članku preispituje donacije bogataša: Bilo da se radi o Francuskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u, bogataši daju novac velikim institucijama u središtu naših kultura kako bi osigurali društveni status na plaketama i medijskim eventima. Na isti način oni financiraju političke stranke, a potom uživaju u povratnim učincima kad ove formiraju vladu. Guardian, a prijevod ima Index.

21.01.2019. (13:30)

Računanje s milijardama i bilijunima

26 najbogatijih milijardera imaju 1,4 bilijuna dolara, koliko i 3,8 milijarde najsiromašnijih

U svijetu ima 2.208 dolarskih milijardera i njihova imovina se svaki dan povećava za 2,5 milijarde, a svaki drugi dan netko novi postaje milijarder. Usprkos tim apsurdnim nesrazmjerima između bogatih i siromašnih, superbogati plaćaju najniže poreze u zadnjih nekoliko desetljeća. Puno slikovitih statistika donosi dobrotvorna organizacija Oxfam u svom godišnjem izvješću. Samo jedan posto poreza na imovinu najbogatijih bi omogućio školovanje za svako dijete koje ne ide u školu. Guardian, N1

21.07.2018. (14:13)

Kao da je u šoldima sve

Europske države po prosječnom bogatstvu svojih stanovnika

Credit Suisse sastavlja svoja godišnja izvješća o bogatstvu (Global Wealth Report 2017) uspoređujući bogatstvo odraslih osoba (net worth) u različitim zemljama (pri tom se misli na bogatstvo privatnih osoba, a ne bogatstvo cijele zemlje podijeljeno s njezinom populacijom). Na temelju informacija iz izvješća kartograf Jakub Marian je izradio preglednu karta. Neto vrijednost imovine prosječnog odraslog Hrvata je 18.000 dolara, Slovenca 42.000, Švicarca 229.000…