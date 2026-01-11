Plaća lijepa, stanje tanko
Tko je zapravo bogat u SAD-u: neto imovina ruši iluzije
Amerikanci često brkaju visoke prihode s bogatstvom, no ključni pokazatelj je neto imovina – ono što posjeduješ minus dugovi. Medijan američkog kućanstva iznosi oko 200–250 tisuća dolara, daleko ispod iznosa koji većina smatra financijski ugodnim. Donjih 50 posto drži tek 2–3 posto ukupnog bogatstva, dok stvarno bogatstvo počinje tek oko 2,5 milijuna dolara neto imovine. Rast tržišta dodatno povećava jaz, jer najviše koristi imaju oni koji već posjeduju imovinu. Percepcija bogatstva i stvarnost sve su udaljenije. New Trader