Nije kasno. Samo je obično tako
Deset lekcija o bogatstvu koje većina shvati prekasno
Tekst New Tradera sažima ključne financijske lekcije koje mnogi ljudi nauče tek nakon desetljeća rada: moć dugoročnog kamatnog računa, razliku između prihoda i bogatstva, važnost vlasništva nad imovinom, kontrolu životnog stila i poreza te pametno korištenje duga. Istraživanja i iskustva self-made milijunaša pokazuju da bogatstvo ne dolazi iz brzih poteza, već iz dosadne dosljednosti, dobrog okruženja i razumijevanja oportunitetnog troška. Na kraju, prava vrijednost novca nije status, nego sloboda.