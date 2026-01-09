Deset lekcija o bogatstvu koje većina shvati prekasno - Monitor.hr
Danas (11:00)

Nije kasno. Samo je obično tako

Deset lekcija o bogatstvu koje većina shvati prekasno

Tekst New Tradera sažima ključne financijske lekcije koje mnogi ljudi nauče tek nakon desetljeća rada: moć dugoročnog kamatnog računa, razliku između prihoda i bogatstva, važnost vlasništva nad imovinom, kontrolu životnog stila i poreza te pametno korištenje duga. Istraživanja i iskustva self-made milijunaša pokazuju da bogatstvo ne dolazi iz brzih poteza, već iz dosadne dosljednosti, dobrog okruženja i razumijevanja oportunitetnog troška. Na kraju, prava vrijednost novca nije status, nego sloboda.


Slične vijesti

30.10.2025. (13:00)

Sreća ne dolazi s bonusom

Sahil Bloom redefinira bogatstvo: pet stvari koje novac ne može kupiti

U knjizi The 5 Types of Wealth, Sahil Bloom raskida s iluzijom da su novac, status i materijalni uspjeh mjera sreće. Nakon što je ostvario sve što je smatrao ciljem, shvatio je da mu nedostaje smisao – pa je počeo proučavati što doista čini “bogat život”. Bloom razlikuje pet oblika bogatstva: vrijeme (sloboda raspolaganja vlastitim danima), odnose (bliskost i zajednicu), mentalno zdravlje (znatiželju i svrhu), fizičko zdravlje (tijelo kao dom za cijeli život) i financije (sigurnost, ne gomilanje). Njegova poruka je jednostavna: prestani juriti “više” i počni stvarati “dovoljno” – po vlastitoj mjeri. CNBC

25.07.2025. (21:00)

Bogatstvo nije sreća – nego dosadna disciplina s jako dobrim posljedicama

Pet navika zbog kojih možda ne zvučiš bogato, ali ideš prema tome

Bogati nisu bogati jer su imali sreće, nego jer su usvojili dosadne, ali učinkovite navike. Ne moraš imati šesteroznamenkastu plaću da kreneš njihovim putem – dovoljno je da promijeniš način razmišljanja i ponašanja prema novcu. Ako već sad radiš ovih pet stvari, financijska neovisnost ti nije daleko (New Trader)

Pet znakova da razmišljaš kao budući bogataš:

  1. Trošiš manje nego što zarađuješ
  2. Ulažeš u sebe i svoje vještine
  3. Razmišljaš dugoročno o novcu
  4. Imaš (ili tražiš) više izvora prihoda
  5. Spreman si na pametne rizike
20.07.2024. (20:00)

Samo čista zarada i imovina, nikakav rizik

Amerikanci otkrili zašto se Hrvati sporije financijski bogate od ostatka Europe

Globalno istraživanje osobnog bogatstva te konzultantske kuće je pokazalo da su obveznice, investicijski fondovi i dionice, koji bi dugoročno mogli generirati veće prinose za investitore od gotovine, puno manje prisutne u portfeljima građana Hrvatske. Financijsko bogatstvo hrvatskih građana, koje se definira kao ukupno bogatstvo iz kojeg su isključene nekretnine i dug, u posljednjih 20 godina je raslo po stopi od šest posto godišnje, što je znatno sporije u usporedbi s prosjekom istočne Europe, koji je iznosio deset posto. Hrvatska istovremeno ima “jednu od primjerenijih” raspodjela bogatstva, pa tako građani s manje od 250 tisuća američkih dolara posjeduju 72 posto ukupnog bogatstva, znatno više nego u istočnoj Europi, 42 posto, ili globalno, 30 posto. Poslovni

05.06.2024. (16:00)

Bitno da možemo na more

Najbogatiji stanovnici europskih zemalja su Švicarci i Luksemburžani, Hrvati na donjem dijelu ljestvice

Prema izvješću o svjetskom bogatstvu, najbogatije europske zemlje su Švicarska i Luksemburg. U prvoj pojedini građanin u prosjeku raspolaže s 650 tisuća eura, a u drugoj s 556 tisuća eura. Prosječni Slovenac, koji je negdje u sredini ljestvice, ima oko 106 tisuća eura imovine, dok su Hrvati na donjem dijelu ljestvice s manje od 67 tisuća eura imovine. Izvješće o globalnom bogatstvu za 2023. godinu koje su pripremile banke UBS i Credit Suisse, mjerilo je prosječno bogatstvo po odraslom pojedincu u različitim zemljama. Bogatstvo su pritom definirali kao vrijednost financijske i stvarne imovine (prvenstveno stanova) koju posjeduju kućanstva umanjena za njihove dugove. Mjerilo se i prosječno bogatstvo. Forbes

28.12.2023. (17:00)

Nije sve u novcu, ima nešto i u nekretninama

Više od pola građana ima manje od 1000 eura na bankovnim računima

Druga najveća skupina su građani koji su na bankovnim računima imali od 1000 do 4999 eura. 20.77 posto građana imalo je u bankama više od 999, ali manje od 5000 eura. Zbroje li se dvije najveće skupine, dobiva se podatak da 71.94 posto građana Hrvatske na računima ima manje od 5000 eura. 0.1 posto najbogatijih ima više od 10 posto ukupnog iznosa na računima u bankama u Hrvatskoj. Sredstva na bankovnim računima ne govore sve o bogatstvu. To je samo financijski dio. Za bolju sliku o bogatstvu iz sredstava na računima treba uključiti podatke o dionicama, obveznicama, nefinancijski dio imovine kao i dug. Pema podacima investicijske banke UBS, medijalno bogatstvo po odrasloj osobi u Hrvatskoj iznosi 34.837 dolara. Prema tome su građani Hrvatske bogatiji od građana Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Češke, Poljske i Litve unutar EU, Branimir Perković za Index.

09.06.2022. (21:00)

Pa ajde vi superbogati, riješite nas siromaštva i gladi

Rekordan porast svjetskog bogatstva i broja superbogatih ljudi

Ukupno svjetsko bogatstvo prošle je godine poraslo je za 10,3 posto, odnosno na  473 bilijuna dolara. Rezulatat je to procvata burze, kako navodi studija koju je objavio Boston Consulting Group, a ujedno je i najveći porast u više od desetljeća. Broj superbogatih, koje BCG definira kao osobe s imovinom vrijednom više od 100 milijuna dolara, porastao je za oko 300 ljudi. Najviše superbogatih – 25 800 ljudi – imaju Sjedinjene Američke Države, a nakon njih slijedi Kina, koja ima 8500 superbogatih ljudi. Unatoč gospodarskim posljedicama rata u Ukrajini, izvješće BCG-a predviđa da će bogatstvo i dalje rasti u cijelom svijetu, a očekuje se snažno povećanje prije svega u Aziji. Lider

28.05.2022. (20:00)

Gube milijune preko noći

Ukrajinski milijarder Ahmetov tuži Rusiju; i ruski oligarsi bi rado, samo kad bi smjeli

Možda ruskom predsjedniku uzaludne tužbe ukrajinskih milijardera još ne predstavljaju brigu, dapače, možda u njihovoj muci nalazi neko čudno zadovoljstvo. Ipak, pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest koliko će dugo ruski oligarsi moći trpjeti tržišne štete rata koji nisu ni htjeli započeti? Ove je godine više od 30 ruskih milijardera izbrisano s poznate Forbesove liste svjetskih milijardera. Ako ste se pitali kako je onima koji su ostali na vrhu, odgovor je da su u prosjeku izgubili četvrtinu svog bogatstva prema publikacijama iz 2022. godine. Ipak, lako je biti bogati Rus – pa čak i u ratu. Kad se sve zbroji i oduzme, preostala 83 ruska milijardera zajedno vrijede otprilike 320 milijardi dolara. Usporedbe radi, ukupni prihodi proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu iznosili su 164,5 milijardi – kuna. Lider

18.01.2022. (11:00)

Stanje stvari

Ili ćete umrijeti od gladi ili na poslu

Nije jednostavno postati svestan tuđeg učinka nasilja koje počini osnovnim svojim radom izrabljeni, osnovnim radom omalovaženi čovek, jer živi u kulturi kojom vlada vlastodržački i vlasnički diskurs: za svoj položaj, za svoje siromaštvo, za svoju nesigurnost, sam je odgovoran. Siromaštvo je „njegova krivnja, jer nije bio dobar u školi, nije dovoljno radio…“ Srami se svog položaja, nesigurnosti i sirotinje, jer je sam sebe i svoje bližnje dotle doveo svojom lenjošću, svojom glupošću, svojim neradom, svojim nemarom, svojim manjkavim ljudskim osobinama i radnim sposobnostima! Šta činiti? Kako promeniti ovu nehumanu situaciju koja se svakim časom sve više i više učvršćuje? – piše Zlatko Paković. Danas

08.10.2021. (14:00)

Nisam kockar ali gubim...

Hrvatski građani ne vole dionice, pa im bogatstvo sporije raste

Financijska imovina hrvatskih kućanstava prošle je godine porasla, ali manje od svjetskog prosjeka, što se pripisuje slabijoj izvedbi domaćeg tržišta kapitala i nepopularnosti dionica među hrvatskim građanima, stoji u godišnjem izvješću Allianza o globalnom bogatstvu. Izvješće analizira imovinu i dugove kućanstava u gotovo 60 zemalja. Prema njihovim podacima, bruto financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je tijekom 2020. godine za 5,3 posto dosegnuvši 71 milijardu eura, a glavni su pokretač bili bankovni depoziti, koji čine gotovo polovicu sve financijske imovine. Poslovni

26.02.2021. (09:30)

Bogati ne plaču

Najbogatija desetorka u koroni zaradila 540 milijardi dolara

Najbogatija desetorka je u koroni pojačala svoje bogatstvo za 540 milijardi dolara, a 500 najbogatijih ljudi svijeta s 2021. ima ukupno 1,2 bilijuna dolara više. Na listi deset najbogatijih osoba na svijetu, prema podacima nevladine organizacije Oxfama su utemeljitelj Amazona Jeff Bezos, direktor Tesle Elon Musk, veliki dioničar modnog koncerna LVMH Bernard Arnault i njegova obitelj, kao i Bill Gates iz Microsofta, Mark Zuckerberg iz Facebooka, Larry Ellison osnivač kompanije Oracle, američki investitor Warren Buffet i suosnivač Googlea Larry Page. 24sata