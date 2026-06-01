Sajam namještaja u Milanu: Kuhinje bez oštrih rubova, povratak oraha i nevidljiva vrata - Monitor.hr
Danas (20:00)

Oštri kutovi idu u kut

Sajam namještaja u Milanu: Kuhinje bez oštrih rubova, povratak oraha i nevidljiva vrata

Ovogodišnji fokus sajma namještaja Salone del Mobile i EuroCucina u Milanu nije na radikalnim promjenama, već na smirenijem dizajnu s mekim, fluidnim i zaobljenim formama bez oštrih kutova. Dominiraju teksturirane površine, aluminijski okviri punjeni strukturiranim staklom ili kamenom te zagasite bež i zelene nijanse. Na velika se vrata vraća decentni orah, ali i impresivne, velike ručkice. Među inovacijama se ističu funkcionalna rješenja poput pocket vrata koja omogućuju da se cijela kuhinja po potrebi sklopi i postane prividno nevidljiva. Haus


Slične vijesti

25.05. (14:00)

Kao Simsi, samo bez... Simsa

HomeByMe: Besplatan 3D dizajner vašeg doma iz snova

HomeByMe je intuitivna online platforma za 3D dizajn interijera koja omogućuje jednostavno projektiranje i opremanje prostora. Korisnici započinju crtanjem tlocrta u 2D obliku, nakon čega aplikacija automatski generira trodimenzionalni prikaz. Najveća prednost platforme je bogat katalog stvarnog namještaja i dekoracija poznatih svjetskih brendova, što omogućuje realistično eksperimentiranje s detaljima. Kada završite s rasporedom, možete stvoriti fotorealistične renderirane slike visoke rezolucije i virtualne šetnje kroz svoj budući dom. Idealna je za amatere, vizualizaciju renovacija i sve koji žele vidjeti kako bi kauč u sobi izgledao prije nego što ga kupe.

06.05. (20:00)

Manje cigle, više zraka

Sloboda bez zidova: Radikalna transformacija stana u Pragu

Češki studio RDTH architekti srušio je tradicionalne barijere u stanu od 100 m² u Pragu, zamijenivši klasični hodnik i nizove soba protočnim, otvorenim prostorom. Umjesto zidova, funkcije definiraju zavjese, staklene opeke i centralni blok namještaja koji rotacijom stvara zone bez gubitka svjetlosti. Dizajn karakterizira sirovi beton, hrastov parket i pametna rasvjeta. Posebnost su dvije kuhinje (za druženje i rad) te kupaonica integrirana u prostor. Ovaj pristup dokazuje da se osjećaj skučenosti rješava micanjem granica, a ne kvadraturom, pretvarajući stan u dinamičan poligon za suvremeni život. Haus

15.02. (20:00)

Mrlja je nova elegancija

Planned patina: kuhinjski trend 2026. slavi nesavršenosti i toplinu doma

Godina 2026. donosi odmak od sterilnih, minimalističkih kuhinja i uvodi trend ‘planned patina’, koji slavi toplinu, karakter i prirodno starenje materijala. Umjesto besprijekornih bijelih površina, naglasak je na drvu s vidljivom strukturom, nelakiranim mesinganim ručkicama koje s vremenom tamne te ručno oslikanim pločicama. Riječ je o estetici koja potiče odabir materijala koji lijepo stare i prostoru daju autentičnost. Trend ne znači nered, već kuhinju koja izgleda življeno i ugodno. Patinu je moguće unijeti i suptilno – kroz detalje poput bakrenih posuda ili drvenih dasaka s tragovima korištenja. tportal

11.10.2025. (21:00)

Kad dizajn odluči da ljepota ipak dolazi iznutra

Što će dominirati interijerima u 2026.: povratak prirodi, taktilnosti i miru

U 2026. interijeri napokon odustaju od površnog luksuza i okreću se prirodnim materijalima, toplim tonovima i multifunkcionalnim rješenjima. Teksture postaju taktilne i “žive”, zidovi oponašaju prirodu, a prostori potiču smirenost i fleksibilnost. Dominiraju organske površine, mineralni zidovi i pametni namještaj. Estetika je i dalje važna, ali sada služi funkciji – stvaranju prostora koji razumije svakodnevni život, a ne da samo izgleda dobro na Instagramu. Haus

22.09.2025. (13:00)

Kad prostor promijeni zanimanje, a ne adresu

Od kokošinjca do ureda: šest transformacija koje dokazuju da arhitektura nema granica

Šest primjera iz Hrvatske i Europe pokazuje kako napušteni i zaboravljeni prostori mogu dobiti novi život. Stari kokošinjac u Italiji pretvoren je u kuću, kapelica u Engleskoj u obiteljski dom, a crkve u Zadru i na Siciliji u centar za podvodnu arheologiju i suvremeni ured. Zagrebačka klaonica postala je arhitektonski studio, dok je željeznička baraka u Češkoj danas društveni centar. Projekti spajaju očuvanje izvornog karaktera i suvremene intervencije, potvrđujući da arhitektura može pretvoriti zapušteno u funkcionalno i inspirativno. Haus

01.09.2025. (23:00)

Od hrkanja svinja do hrkanja ukućana

Kako je stari svinjac pretvoren u suvremeni obiteljski dom

U španjolskom Sasamónu arhitektonski studio MADE.V Arquitectos transformirao je napušteni svinjac u moderan dom od 88 m². Unutar očuvanih adobe zidova umetnuta je drvena “kutija” koja stvara novi interijer, a pritom naglašava povijesni kontekst. Projekt kombinira ruralnu tradiciju i suvremeni dizajn, uz naglasak na energetsku učinkovitost i lokalne materijale. Rezultat je dom koji spaja prošlost i sadašnjost kroz jednostavnost konstrukcije i funkcionalnu fleksibilnost. Haus

14.08.2025. (16:00)

Ja bi u takvom stanu živio

Dva stana, dvostruka kreativnost

U središtu Vračara, beogradski studio Dejan Todorović Arhitektura osmislio je 45 m² funkcionalnog i estetski usklađenog prostora za mladi par. Svaki element interijera ima višestruku ulogu, a boje i materijali povezuju zone u skladnu cjelinu. Mikro cjeline omogućuju različite scenarije korištenja, dok spuštene pregrade, niže od stropa, propuštaju prirodno svjetlo i održavaju vizualnu povezanost prostora. Rezultat je kompaktan, ali otvoren stan prilagođen intenzivnom gradskom životu. Na Kosančićevom vencu, AJ Studio je u 22 m² uklonio suvišne zidove, stvorio fleksibilan raspored i spavaći kutak s kliznim poluprozirnim panelima, projektorom umjesto TV-a i namještajem po mjeri. Intenzivne boje i svijetle drvene obloge unijele su vedrinu i ravnotežu u minijaturni, ali pametno osmišljen prostor. Haus

16.06.2025. (20:00)

Kad ti život da montažnu zgradu, napravi vodopad

Stan koji je mogao biti oglas na Njuškalu – ali je postao dizajnerski biser

Waterfall Apartment u Pragu, nekad nezgrapno raspoređen stan od 95 m², spašen je od prodaje temeljitom rekonstrukcijom lokalnog studija. Uklanjanjem zidova, dodavanjem staklenih pregrada i naglaskom na prirodne materijale, stvoren je svijetao, funkcionalan obiteljski dom. Beton, biljke i stakleni blokovi stvaraju ambijent inspiriran vodom i prirodom, a svaki član kućanstva dobio je vlastiti kutak – i vlastitu kupaonicu. Haus