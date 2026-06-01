Oštri kutovi idu u kut
Sajam namještaja u Milanu: Kuhinje bez oštrih rubova, povratak oraha i nevidljiva vrata
Ovogodišnji fokus sajma namještaja Salone del Mobile i EuroCucina u Milanu nije na radikalnim promjenama, već na smirenijem dizajnu s mekim, fluidnim i zaobljenim formama bez oštrih kutova. Dominiraju teksturirane površine, aluminijski okviri punjeni strukturiranim staklom ili kamenom te zagasite bež i zelene nijanse. Na velika se vrata vraća decentni orah, ali i impresivne, velike ručkice. Među inovacijama se ističu funkcionalna rješenja poput pocket vrata koja omogućuju da se cijela kuhinja po potrebi sklopi i postane prividno nevidljiva. Haus