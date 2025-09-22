Kad prostor promijeni zanimanje, a ne adresu
Od kokošinjca do ureda: šest transformacija koje dokazuju da arhitektura nema granica
Šest primjera iz Hrvatske i Europe pokazuje kako napušteni i zaboravljeni prostori mogu dobiti novi život. Stari kokošinjac u Italiji pretvoren je u kuću, kapelica u Engleskoj u obiteljski dom, a crkve u Zadru i na Siciliji u centar za podvodnu arheologiju i suvremeni ured. Zagrebačka klaonica postala je arhitektonski studio, dok je željeznička baraka u Češkoj danas društveni centar. Projekti spajaju očuvanje izvornog karaktera i suvremene intervencije, potvrđujući da arhitektura može pretvoriti zapušteno u funkcionalno i inspirativno. Haus