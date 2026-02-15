Mrlja je nova elegancija
Planned patina: kuhinjski trend 2026. slavi nesavršenosti i toplinu doma
Godina 2026. donosi odmak od sterilnih, minimalističkih kuhinja i uvodi trend ‘planned patina’, koji slavi toplinu, karakter i prirodno starenje materijala. Umjesto besprijekornih bijelih površina, naglasak je na drvu s vidljivom strukturom, nelakiranim mesinganim ručkicama koje s vremenom tamne te ručno oslikanim pločicama. Riječ je o estetici koja potiče odabir materijala koji lijepo stare i prostoru daju autentičnost. Trend ne znači nered, već kuhinju koja izgleda življeno i ugodno. Patinu je moguće unijeti i suptilno – kroz detalje poput bakrenih posuda ili drvenih dasaka s tragovima korištenja. tportal