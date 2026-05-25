Kao Simsi, samo bez... Simsa

HomeByMe je intuitivna online platforma za 3D dizajn interijera koja omogućuje jednostavno projektiranje i opremanje prostora. Korisnici započinju crtanjem tlocrta u 2D obliku, nakon čega aplikacija automatski generira trodimenzionalni prikaz. Najveća prednost platforme je bogat katalog stvarnog namještaja i dekoracija poznatih svjetskih brendova, što omogućuje realistično eksperimentiranje s detaljima. Kada završite s rasporedom, možete stvoriti fotorealistične renderirane slike visoke rezolucije i virtualne šetnje kroz svoj budući dom. Idealna je za amatere, vizualizaciju renovacija i sve koji žele vidjeti kako bi kauč u sobi izgledao prije nego što ga kupe.