Zahod uz spavaću? Tko je tu lud?
Video: Zašto je važno planiranje životnog prostora
The importance of planning living space
pic.twitter.com/ybUoojUsp7
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 6, 2025
The importance of planning living space
pic.twitter.com/ybUoojUsp7
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 6, 2025
U španjolskom Sasamónu arhitektonski studio MADE.V Arquitectos transformirao je napušteni svinjac u moderan dom od 88 m². Unutar očuvanih adobe zidova umetnuta je drvena “kutija” koja stvara novi interijer, a pritom naglašava povijesni kontekst. Projekt kombinira ruralnu tradiciju i suvremeni dizajn, uz naglasak na energetsku učinkovitost i lokalne materijale. Rezultat je dom koji spaja prošlost i sadašnjost kroz jednostavnost konstrukcije i funkcionalnu fleksibilnost. Haus
U središtu Vračara, beogradski studio Dejan Todorović Arhitektura osmislio je 45 m² funkcionalnog i estetski usklađenog prostora za mladi par. Svaki element interijera ima višestruku ulogu, a boje i materijali povezuju zone u skladnu cjelinu. Mikro cjeline omogućuju različite scenarije korištenja, dok spuštene pregrade, niže od stropa, propuštaju prirodno svjetlo i održavaju vizualnu povezanost prostora. Rezultat je kompaktan, ali otvoren stan prilagođen intenzivnom gradskom životu. Na Kosančićevom vencu, AJ Studio je u 22 m² uklonio suvišne zidove, stvorio fleksibilan raspored i spavaći kutak s kliznim poluprozirnim panelima, projektorom umjesto TV-a i namještajem po mjeri. Intenzivne boje i svijetle drvene obloge unijele su vedrinu i ravnotežu u minijaturni, ali pametno osmišljen prostor. Haus
Waterfall Apartment u Pragu, nekad nezgrapno raspoređen stan od 95 m², spašen je od prodaje temeljitom rekonstrukcijom lokalnog studija. Uklanjanjem zidova, dodavanjem staklenih pregrada i naglaskom na prirodne materijale, stvoren je svijetao, funkcionalan obiteljski dom. Beton, biljke i stakleni blokovi stvaraju ambijent inspiriran vodom i prirodom, a svaki član kućanstva dobio je vlastiti kutak – i vlastitu kupaonicu. Haus
Riječ je o interijeru koji se nalazi unutar hale na jugu Zagreba (Buzin), koja dimenzijom podsjeća na košarkaški teren, pa je upravo to bila polazišna točka za projektiranje ovog višenamjenskog uredskog prostora. Vizualnim elementima i prostornom dispozicijom preslikanim iz košarkaške svakodnevice stvoren je zaigran radni prostor, koji direktno sugerira namjenu samog ureda. Vizkultura
Stan je organiziran u četiri prostora koja su, kažu autori, ‘ekstravagantno različiti u materijalima i visinama’. A to su: dnevni boravak visok 3 metra, spavaća soba visoka 1,14 metara – s mnogo spremišta, WC s kišnim tušem i spa – najzatvorenijom prostorijom u cijelom stanu. Prostori u Cabanonu dimenzionirani su prema visini i širini koja im je potrebna za obavljanje svojih funkcija: kada se tuširaju potreban im je prostor od 2,13 m visine i 62 cm širine; kada se kupaju ili koriste saune potrebna im je visina od 1,80 m; a kada spavaju ili sjede na krevetu potrebna im je visina od 1,14 m i širina od 1,35 m. Za dnevni boravak željeli su zadržati izdašnu visinu od 3 metra, objašnjava se u projektu. Haus
Ova građevina, podignuta 1905. godine, u doba kada je Devon u Engleskoj prolazio kroz značajne društvene i ekonomske promjene uzrokovane industrijskom revolucijom, danas stoji kao simbol dobrog primjera adaptacije i održivosti u 21. stoljeću. Početkom 20. stoljeća, kada je kapela izgrađena, ova je regija doživljavala postupni pad tradicionalnih industrija; mnoge obitelji napuštale su ruralna područja u potrazi za poslom u gradovima, ostavljajući za sobom zajednice koje su se borile za opstanak. U tom kontekstu, kapela nije bila samo mjesto bogoslužja, već i središte zajednice – mjesto okupljanja, utjehe i nade. Stara kapela nalazi se na parceli površine 520 m2. Prvi put pretvorena je u stan 70-ih godina prošlog stoljeća, a novim se projektom nastojalo ukloniti niz nespretnih intervencija 90-ih godina, koje nemaju povijesnu ili arhitektonsku vrijednost. Haus
Magazin The Spurce razgovarao je s nekoliko dizajnera interijera kako bi saznao što morate imati na umu i što trebate razmotriti prije početka projekta kako biste izbjegli moguće pogreške. Kada razmišljate o postavljanju različitih vrsta podova u različitim prostorijama, važno je planirati glatki prijelaz s jednog na drugi. Na primjer, ako prelazite s pločica na drvo ili kamen, možda će vam trebati prijelazni profili (prag) kako biste to učinili. To će osigurati uredan prijelaz između različitih podnih obloga. Jedna od najčešćih grešaka prilikom odabira podnih obloga je loše mjerenje, pa potrošite na materijal koji vam je na kraju viška. Index