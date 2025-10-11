Kad dizajn odluči da ljepota ipak dolazi iznutra
Što će dominirati interijerima u 2026.: povratak prirodi, taktilnosti i miru
U 2026. interijeri napokon odustaju od površnog luksuza i okreću se prirodnim materijalima, toplim tonovima i multifunkcionalnim rješenjima. Teksture postaju taktilne i “žive”, zidovi oponašaju prirodu, a prostori potiču smirenost i fleksibilnost. Dominiraju organske površine, mineralni zidovi i pametni namještaj. Estetika je i dalje važna, ali sada služi funkciji – stvaranju prostora koji razumije svakodnevni život, a ne da samo izgleda dobro na Instagramu. Haus