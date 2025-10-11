Kad dizajn odluči da ljepota ipak dolazi iznutra

Stan je organiziran u četiri prostora koja su, kažu autori, ‘ekstravagantno različiti u materijalima i visinama’. A to su: dnevni boravak visok 3 metra, spavaća soba visoka 1,14 metara – s mnogo spremišta, WC s kišnim tušem i spa – najzatvorenijom prostorijom u cijelom stanu. Prostori u Cabanonu dimenzionirani su prema visini i širini koja im je potrebna za obavljanje svojih funkcija: kada se tuširaju potreban im je prostor od 2,13 m visine i 62 cm širine; kada se kupaju ili koriste saune potrebna im je visina od 1,80 m; a kada spavaju ili sjede na krevetu potrebna im je visina od 1,14 m i širina od 1,35 m. Za dnevni boravak željeli su zadržati izdašnu visinu od 3 metra, objašnjava se u projektu. Haus