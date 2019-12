Takvi smo mi Hrvati - ljudine i po

Povjesničar Tvrtko Jakovina na N1 se osvrnuo na ulogu Franje Tuđman, kako se od njega pravi mit te koje mu je mjesto u povijesti: “Mi smo imali rat i tu se Tuđman zapravo najbolje pokazao. On zapravo nikada do kraja iz svog generalskog šinjela nije ispao i to je očito bila uloga ili lekcije koje je najbolje svladao. Ali ono što se kasnije događalo u Hrvatskoj i sve što se događalo u Hrvatskoj, ne možete sve objasniti sa ratnom situacijom”.