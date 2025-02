Organizacija nuklearnih znanstvenika pomaknula je svoj Doomsday Clock za 30 sekundi, na 2 minute do ponoći, što simbolizira koliko je čovječanstvo blizu nuklearne katastrofe. Bulletin of the Atomic Scientists već 70 godina ovim satom naglašava svoje strahove od nuklearne katastrofe, a ove je godine kazaljka najbliža ponoći još od 1953. godine. Razlog micanja kazaljke su nuklearne napetosti između SAD-a i Sjeverne Koreje. The Hill, Wired