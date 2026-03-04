Kome nije bilo dovoljno šest puta, evo i sedmi

Ovaj ne baš u potpunosti biografski film kroz perspektivu četničkog vođe Draže Mihailovića prati događaje iz 1943. godine, kojima će krenuti propast četničkog pokreta. ‘Đeneral’ barem u startu ne laže da je ono što jest – eksplicitna četnička propaganda. Četnici se, naime, u Srbiji službeno smatraju antifašističkim borcima te pred zakonom imaju jednak tretman kao i partizani.

Dojam kritičara Jovana Semija Pjevića, koji o filmu piše na portalu Nova.rs, jest taj da gledatelji gotovo ništa ne saznaju o samom Mihailoviću, koji uglavnom sjedi, puši i viče na britanske časnike. Narativ, piše Vladimir Kolarić za Novi Standard, sugerira suradnju partizana i ustaša, koju je London blagoslovio, čime su si partizani, navodi, pripisali zasluge za akcije koje su poduzimali četnici. Objedinio Bojan Stilin za tportal… Na Indexu kažu da u Srbiji uglavnom nisu oduševljeni, blago rečeno: posetioci kino dvorana u Srbiji izaze ovih dana iz sala, zbunjeno se češući se po glavama sa pitanjem: a kome je šteta ovim filmom zapravo naneta – dugogodišnjoj komunističkoj propagandi ili… “našoj stvari”?