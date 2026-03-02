Poltergeist, ali koji ne stvara dramu
Soderberghov ‘Presence’: Nevidljivi promatrač raspada disfunkcionalne obitelji
Naš dragi Steven Soderbergh se u novijem filmu, koji je kod nas izašao prošle godine, dosjetio da glavni akter ovog filma bude sam duh i da događaje promatramo iz njegove osobne perspektive. Naš nijemi i nevidljivi promatrač kroz nekih sat i dvadeset minuta prati četveročlanu obitelj, njihove rasprave, svađe i intimne trenutke, ali prvenstveno ih provodi s Chloe, djevojkom koja proživljava neke uistinu teške životne momente. Soderbergh je naime i sam u posjedu kuće u kojoj, po njegovim navodima, postoji nekakvo ‘prisustvo’. I dok bi svatko normalan nakon tih saznanja ‘dao petama vjetra’, Soderbergh je kao sin parapsihologa navikao na svakojake neobične priče te je u njoj nastavio mirno živjeti, ali su mu misli ipak okupirale neke druge teme. Ako je tu riječ o duhu, kako se isti ‘osjeća’ u tom polusvijetu u kojem obitava i koji ga je prikovao za jedno mjesto, u ovom slučaju kuću? eZadar… nedavno otvorili i temu na Forumu