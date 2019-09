Rijetko se kad događa da stranci na vlasti raste podrška dok provodi reforme, a da oporbi pada, no upravo to se događa u Hrvatskoj: Među prve četiri stranke na ljestvici rejtinga u odnosu na prošli mjesec samo je HDZ zabilježio međumjesečni rast, dok su sve tri ostale stranke (SDP, Most i Živi zid) zabilježile međumjesečni pad izborne podrške. N1…