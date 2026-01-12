Žao nam je, ali sav posao je ipak na tebi

Velimir Grgić napisao je knjigu “Industrija sreće” u kojoj analizira koliko novca se zarađuje u self help industriji i kakve su namjere ljudi koji nam s interneta i televizije poručuju da je sreća iza ugla i treba se samo usuditi uhvatiti je. Što nije dobro u self help literaturi? Grgić ističe kako je to literatura osobnog razvoja, a u njoj ima puno lošeg, prvenstveno potencijala za prijevaru. Mnogi ljudi koji se bave self helpom u sebi imaju nešto mračno i nesretno i kroz proces liječe sami sebe. HRT