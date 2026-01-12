Žao nam je, ali sav posao je ipak na tebi
Self-help literatura u porastu popularnosti: između pomoći i prečaca
Self-help literatura posljednjih je godina snažno porasla, potaknuta stresnim društvenim okolnostima i kulturom brzih rješenja. Glavni urednik Frakture Seid Serdarević upozorava na inflaciju površnih naslova koji obećavaju instant sreću, ističući da stvarna promjena traži vrijeme i osobni trud. Autor Bruno Šimleša smatra da kvalitetna popularna psihologija može pomoći u samorazumijevanju, ali ne nudi gotove odgovore. Knjižnice bilježe stabilan interes tijekom cijele godine, uz naglasak na naslove koji potiču promišljanje, a ne iluzije. tportal