Žao nam je, ali sav posao je ipak na tebi

Self-help literatura u porastu popularnosti: između pomoći i prečaca - Monitor.hr
Self-help literatura u porastu popularnosti: između pomoći i prečaca

Self-help literatura posljednjih je godina snažno porasla, potaknuta stresnim društvenim okolnostima i kulturom brzih rješenja. Glavni urednik Frakture Seid Serdarević upozorava na inflaciju površnih naslova koji obećavaju instant sreću, ističući da stvarna promjena traži vrijeme i osobni trud. Autor Bruno Šimleša smatra da kvalitetna popularna psihologija može pomoći u samorazumijevanju, ali ne nudi gotove odgovore. Knjižnice bilježe stabilan interes tijekom cijele godine, uz naglasak na naslove koji potiču promišljanje, a ne iluzije. tportal


13.01.2025. (20:00)

Jer je vaše bolje ja već na putu – samo mu trebaju upute

5 knjiga samopomoći uz koje ćete lakše provesti novogodišnje odluke

  • Kada tijelo kaže ne, Gabor Maté – Istraživanje povezanosti stresa i zdravlja kroz dirljive priče stvarnih ljudi.
  • Računaj na mene, Jorge Bucay – Priča o prijateljstvu i samospoznaji kroz savjete psihoterapeuta Jorgea Bucaya.
  • Kako kreirati najbolju godinu u životu, Bruno Šimleša – 52 ideje za svakodnevno poboljšanje života i sreću.
  • Šest stupova samopoštovanja, Nathaniel Branden – Ključne prakse za izgradnju i jačanje samopoštovanja.
  • Kako upoznati sebe, Nicole LaPera – Interaktivni vodič za autentično samorazumijevanje i osobni rast.

Journal

24.06.2023. (18:00)

Uštedite vrijeme i novac, ovo je sve što trebate znati

Svaka knjiga o samopomoći ikad, svedena je na 11 jednostavnih pravila

U novije vrijeme postoji trend koji se može nazvati meta-samopomoći. Radi se o knjigama u kojima ljudi pišu o svojim iskustvima nakon što su pročitali knjige o samopomoći. Kako se radi gotovo o istim stvarima, svaka knjiga svedena je na 11 jednostavnih pravila, svaki je još detaljnije obrazložen u članku:

  • Napravite jedan mali korak
  • Promijenite svoju mentalnu mapu
  • Borba je dobra. Zastrašujuće je dobro
  • Trenutna prosudba je loša
  • Sjeti se kraja svoga života
  • Budite razigrani
  • Budite korisni drugima
  • Perfekcionizam = odgađanje
  • Spavaj, vježbaj, jedi, opuštaj se. Ponavljaj
  • Zapiši sve
  • Ne možete sve dobiti čitanjem Mashable 
27.02.2023. (11:00)

A kak da si drugač sam pomorem?

Nedjeljom u 2: Ima li nam pomoći od samopomoći?

Velimir Grgić napisao je knjigu “Industrija sreće” u kojoj analizira koliko novca se zarađuje u self help industriji i kakve su namjere ljudi koji nam s interneta i televizije poručuju da je sreća iza ugla i treba se samo usuditi uhvatiti je. Što nije dobro u self help literaturi? Grgić ističe kako je to literatura osobnog razvoja, a u njoj ima puno lošeg, prvenstveno potencijala za prijevaru. Mnogi ljudi koji se bave self helpom u sebi imaju nešto mračno i nesretno i kroz proces liječe sami sebe. HRT

26.02.2018. (16:31)

Lekcije iz psihologije

Mehanizmi koji uništavaju odnose

Žarooljica.com ima odličan post o emocijama i obrambenim mehanizmima u odnosima, posebno za one koje se prepoznaju o ovim obrascima ponašanja: obožavanje i idealiziranje partnera pa onda odjednom duboka mržnja i odbojnost prema njemu, osjećate da želite savršen odnos ali ne možete podnijeti spokoj, kao ni konflikte koji razbijaju iluziju, osjećate se izdano kada se dogodi nešto što vam se ne sviđa, odbacivanje ljudi samo kako bi ih ponovo privukli k sebi….

02.01.2017. (13:24)

By the book

Godinu dana života po pravilima samopomoći, što se dogodilo?

Dvojica Guardianovih novinara cijelu su prošlu godinu proveli držeći se savjeta iz priručnika za samopomoć, pokušavajući utvrditi može li se poboljšati svoj život prema tim savjetima. Imali su jedan fokus mjesečno, od mozga i tijela, preko novca do seksa, a u siječnju 2016. radili su na povećanju produktivnosti, što su i uspjeli, ali pod utjecajem lijekova! Zaključak nakon cijele godine je da je puno lakše reći da ćeš raditi na sebi, nego to i učiniti! Zanimljivo iskustvo.

24.01.2015. (19:12)

Najjači stimulans

Sophie Heawood: ‘Malo mržnje može vas odvesti daleko’

„Govorimo o taman toliko mrže prema nekome – ljubavniku koji vam je slomio srce, kolegi koji se iživljavao na vama – da nakon što završite s osjećajem beznađa možete početi osjećati osvetoljubivost, i potruditi se da svima čija sreća ovisi o vašem neuspjehu dokažete da su u krivu. Nijedna knjiga za samopomoć neće to priznati, ali mržnja je jedna od najjačih motivacijskih tehnika poznatih čovjeku“, piše Sophie Heawood. Guardian