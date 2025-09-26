Sloboda na respiratoru, sigurnost na intenzivnoj

Zvonimir Stopić jedan je od najboljih poznavatelja Kine. Doktorirao je 2018. na Sveučilištu Capital Normal (CNU) u Pekingu, na kojem i danas radi kao profesor na Odsjeku za globalnu povijest, dok je u Zagrebu suradnik ZSEM-a. Povod za ovaj razgovor bila su najnovija zbivanja i prosvjedi u nizu gradova. “Teško mi je reći kakav je stav prosječnog Kineza jer je “prosječnog Kineza” teško opisati. Živio sam tamo 7-8 godina, ali vam opet ne mogu opisati što je to ‘prosječni Kinez’ jer je to društvo nevjerojatno šaroliko. Mi na Kinu gledamo možda previše strogo. U nedostatku dubljeg razumijevanja Kine kao i težnje za senzacionalizmom koji medijima daje vjetar u leđa, mi automatski povlačimo paralele, a da prije ne pogledamo o čemu se tu radi. Već sad su se u zapadnim medijima pojavili naslovi o revoluciji, iako je posve jasno da se ipak radi samo o prosvjedima”, kaže Stopić. Slobodna