Sloboda na respiratoru, sigurnost na intenzivnoj
Šonje: Prešućeni tragovi pandemije
Sjećanja na pogreške u pandemiji i učenje iz njih predstavljaju ključ rasprave o slobodi u Europskoj uniji. Pitanje očuvanja individualnih sloboda ostat će ključno i bit će stalno na kušnji, kao što je pokazala pandemija 2020.-2021. Amerika više nije ideal slobode, pouzdani pokretač povijesnih procesa i jamstvo sigurnosti kao što je to bila u Reagonovo i Clintonovo vrijeme kada je europski istok osvajao prostor slobode oslobađajući se komunizma i sovjetske inačice imperijalizma. Današnja Amerika je u najboljem slučaju nepredvidiv partner koji je i dalje poželjan zbog svoje globalne uloge i vojne tehnologije i moći, ali je dekoncentriran svojim unutarnjim podjelama i odnosima s Kinom. Europa u tom novom okviru mora ponovo otkriti svoj slobodarski identitet i redefinirati ključan preduvjet za svoju slobodu – okvir sigurnosti. Velimir Šonje za Ekonomski lab