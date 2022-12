Revolucija bijelih papira

Zašto je Indija ključna u američko-kineskom rivalstvu prilično je jasno. Ona je velika regionalna sila u južnoj Aziji i Indijskom oceanu, dvjema regijama u kojima se Kina namjerava proširiti. Indija ima iskustva s kineskim maltretiranjem duž njihove sporne granice na Himalaji. Nakon sukoba iz lipnja 2020. kada je poginulo najmanje 20 indijskih vojnika, New Delhi je izgubio sve iluzije o kineskom predsjedniku Xi Jinpingu. Bidenova administracija je naklonjena Indiji, i to s dobrim razlozima. New Delhi se pridružio QSD-u (kvadrilateralnom sigurnosnom dijalogu) – uz Australiju, Japan i SAD – i njegovoj viziji “slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika”. Usto, Washington je pružao obavještajnu podršku Indiji tijekom i nakon sukoba s Kinom na Himalaji 2020. godine. “Premda je odnos s Indijom najvažniji za SAD u 21. stoljeću, nemojte se zanositi: u Indiji nema entuzijazma za formalni savez s Washingtonom. Kao što mi je rekao bivši indijski ministar vanjskih poslova Vijay Gokhale: ‘Indija je prevelika, ima previše povijesti i identiteta velike civilizacije da bi se vezala za ikoga drugog.'”, piše za Bloomberg Hal Brands, profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Johns Hopkins. Net