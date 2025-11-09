Humorom protiv tumora
Sor: Kad je društvo presatirično, onda satiričari postaju tragičari
Ako satiru uzmemo kao preteču političke borbe, satiričari nisu radili u dobrom i pozitivnom društvu. Ako to uzmemo u obzir, onda se to nimalo ne isplati u smislu zarade, a tu su cenzura, autocenzura i tabu teme kojima se nastojimo baviti. Ali u smislu časti, nema boljeg. Takoreći ste jedini ili vas ima nekoliko i nema konkurencije na tržištu, pa ćemo u rubrici hrvatskih satiričara biti zapisani zlatnim slovima jer neće biti nikog drugog. Što se tiče video i TV satire, sada su aktivne samo “Prime time” i Šprajcovo “Stanje nacije” u kojem i ja dajem svoj doprinos. Dakle, spala knjiga na dva slova. Borna Sor u razgovoru za Novosti. Nedavno je Borna zajedno s Domagojem Zovakom održao tribinu na temu satire (Novosti).