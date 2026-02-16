Uz zabavu, fašnik je bio doba kritike, čak i u vremenima bez današnjih vrijednosti demokracije i slobode govora - Monitor.hr
Maškare kao ogledalo vlasti

Uz zabavu, fašnik je bio doba kritike, čak i u vremenima bez današnjih vrijednosti demokracije i slobode govora

Kako navodi Hrvatska enciklopedija, prerušavanjem, oblačenjem odjeće s naopake strane, zaglušnom bukom, sipanjem pepela i drugim običajima ideja je bila otjerati zimu, demone i zle sile te odbiti njihovo djelovanje od ljudi, stoke, domova i usjeva. Iako se Crkva protivila pokladama, tradicija je preživjela kristijanizaciju. Ismijavanjem i kritiziranjem javnih osoba i aktualnih događaja puk je mogao istaknuti ono što mu smeta te iskazati nezadovoljstvo bez straha od kazni. News Barovac i voditelj Prime Timea Borna Sor za tportal navodi da fašnik i satira, kao i klaunovi i lude, imaju istu polazišnu točku: želju za izražavanjem onoga za ‘što mislimo da je istina u ozbiljnom i opasnom svijetu, a koju će nam dopustiti samo ako se prvo malo našalimo, ako se maskiramo’. Iako se kroz masku kritika iskrivljuje, jasno je na što se misli. Fašnik ne ruši vlast i moćne, onda je on dopušten. Uostalom, on i prođe, a i lagano se kontrolira kroz dozvole i organizaciju. Iako na prvu djeluje da je spaljivanje lutke premijera gore od statusa koji ga sprda, sutra će ostati samo pepeo do iduće godine…


09.11.2025. (22:30)

Humorom protiv tumora

Sor: Kad je društvo presatirično, onda satiričari postaju tragičari

Ako satiru uzmemo kao preteču političke borbe, satiričari nisu radili u dobrom i pozitivnom društvu. Ako to uzmemo u obzir, onda se to nimalo ne isplati u smislu zarade, a tu su cenzura, autocenzura i tabu teme kojima se nastojimo baviti. Ali u smislu časti, nema boljeg. Takoreći ste jedini ili vas ima nekoliko i nema konkurencije na tržištu, pa ćemo u rubrici hrvatskih satiričara biti zapisani zlatnim slovima jer neće biti nikog drugog. Što se tiče video i TV satire, sada su aktivne samo “Prime time” i Šprajcovo “Stanje nacije” u kojem i ja dajem svoj doprinos. Dakle, spala knjiga na dva slova. Borna Sor u razgovoru za Novosti. Nedavno je Borna zajedno s Domagojem Zovakom održao tribinu na temu satire (Novosti).

27.07.2025. (22:00)

Čedno društvo i mediji koji šute

Borna Sor: Pod hitno nam treba državni ured za javni moral i golotinju!

Emisija Stephena Colberta ukinuta je zbog “financijskih razloga”, a zapravo je dirnuo u tokove novca medija koji je sklon ulizivanju Donaldu Trumpu (dobio je otkaz nakon što je kritizirao upravu CBS-a zbog postizanja nagodbe i isplaćivanja 16 milijuna dolara Donaldu Trumpu). To se nama događalo u Hrvatskoj, osobno se meni to događalo. Da ti imaš situaciju gdje se tebe makne pod nekom idejom političkih razloga, ali da država i političari mogu reći: da da, ali to nije nikakav zakon. To se radi o tržištu. Odite na tržište. Samo, što je tržište? Tržište je gledanost plus ljudi koji zarađuju na toj gledanosti, zar ne? Ali, ti ljudi koji zarađuju, i oni su na tom tržištu kojeg – kontrolira država… Borna Sor za N1 se osvrnuo i na javni moral glede nedavnog “skandala” zbog strankinje u toplesu na plaži: Treba nam neka podsekcija u ministarstvu da se specifično bavi grudima. Mi još uvijek živimo u Kenozoiku. Mi smo ipak sisavci i zahtijevamo jedan takav ured

22.03.2017. (14:48)

Kolinda Crasher

Borna Sor: Bez brige – siromašnima i nesretnima KGK neće doći

“Upravo gledam kako predsjednica stoji ispred jednog para u restoranu, koji se upravo zaručio. Ostatak restorana je pljeskao njima, a sad plješće i njoj. Ona drži u ruci njihov prsten. Maše nam. Sad sam već siguran kako ovo nije san i kako predsjednica planira ovako ulijetati ljudima do sljedećih izbora. No nemojte se uzrujavati, predsjednica detektira pljesak udaljenog plijena. Ne može vas pronaći ako ste nesretni, siromašni ili zlostavljani”, piše News-Barov Borna Sor za al-Jazeeru o nedavnoj gluposti predsjednice Grabar-Kitarović u HNK.

25.11.2016. (09:31)

Drugačiji a isti

Diskriminacija drugačijih i ona druga mjesta

“Kad sam imao oko desetak godina sjedio sam pokraj svog oca, a vlasnik je upravo nekoj osobi objašnjavao kako je ne može poslužiti. Kako je ona drukčija i neka produži niz ulicu gdje će je netko drugi primiti. Nije mi bilo jasno zašto se to događa. Osjetio sam da svi ostali prihvaćaju situaciju kao da ima neke logike iza svega toga. Ja nisam vidio nikakvu logiku. Ponekad, kad bih šetao ulicom, naletio bih na ta ‘druga’ mjesta. Pogledao bi ljude kroz prozore i vidio da su slični nama”, piše Borna Sor o diskriminaciji. Al Jazeera Balkan

14.11.2016. (16:10)

Stoka sitnog zuba

Pismo naciji jednog iziritiranog tajkuna: Kmetovi!

“Problem je u svima vama kmetovima. Vama stoci sitnog zuba koja pročita prosječno pola knjige godišnje. Vama jadnicima koji jedva završavate osnovne škole. Vi ste stoka. Problem je što svi vi imate pravo glasa, a nimalo mogućnosti da ga iskoristite. Svi vi izbjegavate porez, ne plaćate karte, podmićujete doktore i sređujete veze. Vaša prljavost je razlog vašeg srama, zbog kojeg se ne usudite istupiti javno. Jer ćemo vas pomesti”, piše Borna Sor (News bar) kao iziritirani tajkun. Al Jazeera Balkan

13.05.2016. (11:44)

Ali im se ipak smiju

Borna Sor večeras gost Spikinga: Političari ne vole šale na svoj račun

Društvo je spremno na našu vrstu humora, ali političari koji karijere grade na kultu ličnosti, dogmama ili strahu, nisu, kaže u intervjuu za Lupigu Borna Sor, iz ekipe News Bara, povodom gostovanja u ciklusu pripovijedanja priča Spiking. Kaže i kako ga ne smetaju kritike, te da ne briše komentare ‘hejtera’ već ih ostavlja da im se drugi smiju.