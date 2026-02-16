Maškare kao ogledalo vlasti

Kako navodi Hrvatska enciklopedija, prerušavanjem, oblačenjem odjeće s naopake strane, zaglušnom bukom, sipanjem pepela i drugim običajima ideja je bila otjerati zimu, demone i zle sile te odbiti njihovo djelovanje od ljudi, stoke, domova i usjeva. Iako se Crkva protivila pokladama, tradicija je preživjela kristijanizaciju. Ismijavanjem i kritiziranjem javnih osoba i aktualnih događaja puk je mogao istaknuti ono što mu smeta te iskazati nezadovoljstvo bez straha od kazni. News Barovac i voditelj Prime Timea Borna Sor za tportal navodi da fašnik i satira, kao i klaunovi i lude, imaju istu polazišnu točku: želju za izražavanjem onoga za ‘što mislimo da je istina u ozbiljnom i opasnom svijetu, a koju će nam dopustiti samo ako se prvo malo našalimo, ako se maskiramo’. Iako se kroz masku kritika iskrivljuje, jasno je na što se misli. Fašnik ne ruši vlast i moćne, onda je on dopušten. Uostalom, on i prođe, a i lagano se kontrolira kroz dozvole i organizaciju. Iako na prvu djeluje da je spaljivanje lutke premijera gore od statusa koji ga sprda, sutra će ostati samo pepeo do iduće godine…