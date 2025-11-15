Kruh naš sve rjeđi
Španjolski kruh u slobodnom padu, hrvatski i dalje kralj stola
Potrošnja kruha u Španjolskoj pala je za 80 posto od 1960-ih, sa 134 na 28 kg po osobi godišnje, zbog generacijskih promjena, loše percepcije nutritivne vrijednosti i rasta alternativnih ugljikohidrata poput tjestenine i pizze. Mlađe generacije kruh sve češće povezuju s debljanjem, dok su tradicionalne pekare pogođene padom potražnje – četiri od deset zatvorile su se. Prodaja se seli u supermarkete i industrijsku proizvodnju. Nasuprot tome, u Hrvatskoj se godišnje troši oko 42,4 kg kruha i peciva po osobi, a kruh ostaje svakodnevna prehrambena konstanta. Euronews, Index