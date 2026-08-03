Prva pomoć

U Madridu i ostatku Španjolske klima-uređaji ne vire s pročelja kao kod nas. Prema zakonu o vlasništvu i strogim urbanističkim pravilima, za postavljanje vanjske jedinice treba suglasnost suvlasnika, a u povijesnim zonama i centrima to je strogo zabranjeno. Klima se smije montirati samo u dvorište ili na krov, a ne smije narušavati izgled zgrade, grijati susjede ni kapati po fasadi. Španjolci ozbiljno shvaćaju estetiku i urbanizam, pa ni 40 stupnjeva ne opravdava “klimatski kaos”. Nema zabušavanja – sve mora biti po propisu, elegantno i nevidljivo. Zgradonačelnik