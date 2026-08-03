Prva pomoć
Spas od paklenih vrućina: Pasivno hlađenje kao saveznik klima-uređajima
Ekstremni toplinski valovi i rekordne temperature opterećuju elektroenergetske sustave, dok klima-uređaji troše ogromne količine struje i dodatno zagrijavaju gradski zrak. Kako hlađenje ne bi postalo luksuz dostupan samo bogatima, znanstvenici u radu za Nature Reviews Clean Technology naglašavaju važnost pasivnog hlađenja. Primjenom vanjskih sjenila, prirodne ventilacije i naprednih materijala – poput radijacijskih premaza koji toplinu šalju u svemir ili hidrogela za isparavanje – potreba za hlađenjem u vrućim podnebljima može se smanjiti i do 80%. Pasivno hlađenje nije zamjena za klimatizaciju, već ključan prvi korak koji sprečava da se zgrade pretvore u pećnice. Index