Hladno unutra, vruće van
Klima uređaji donose spas od toplinskih udara, ali i rizik od rasta temperatura u gradovima za 2 °C
Suočeni s nezapamćenim toplinskim valovima, Europljani u sve većem broju ugrađuju klima-uređaje, koji dokazano spašavaju živote ranjivih skupina. Ipak, masovna klimatizacija ima svoju cijenu. Klima-uređaji troše goleme količine energije i izbacivanjem topline mogu podići noćne temperature u gradovima za više od 2°C. Loše održavani uređaji uzrokuju i “sindrom bolesne zgrade”. Ključ održive budućnosti stoga leži u strožim standardima energetske učinkovitosti, prelasku na obnovljive izvore energije, redovitom čišćenju filtara te pametnim metodama pasivnog hlađenja prostora. Faktograf