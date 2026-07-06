Mnogi ih se sjete tek kad postane prevruće
Sezona je grijanja asfalta i hlađenja stanova: Potražnja za klimama eksplodirala, majstori zatrpani poslom
Dolaskom ljetnih vrućina potražnja za klima-uređajima i servisima drastično je porasla, a na montažu se u sezoni čeka i do tri tjedna. Stručnjaci ističu da su inverterski modeli postali nužnost za cjelogodišnje klimatiziranje i grijanje. Za prosječan stan investicija iznosi između 800 i 1500 eura. Majstori upozoravaju kupce da ne očekuju čuda od jeftinih uređaja u velikim prostorima te savjetuju postavljanje temperature na 24 do 26 stupnjeva, bez direktnog puhanja u tijelo. Ključ dugovječnosti i zdravlja leži u redovitom godišnjem servisu i pranju filtara. tportal