Zaradiš bogatstvo bez da se oznojiš

Klubovi se gase na mjesečnoj bazi, roditelji voze seniore na natjecanja, a sportom se mogu baviti samo ona djeca čiji roditelji imaju novaca za opremu i za članarinu – rekao je Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, sinoć u Otvorenom o novom modelu financiranja sporta, tkz. Opatijskoj inicijativi. Vaterpolski trener Ratko Rudić je kazao kako se vaterpolo uspjeva održati isključivo radi kvalitete Juga iza kojega stoji čitavi Grad te da bi bavljenje sportom općenito trebalo biti besplatno. “Svi impresivni rezultati dolaze iz čiste improvizacije i talenta”, kazao je sportski trener Robert Šola i dodao “Jadransko more i sport su dva najpoznatija brenda Hrvatske, a ona o sportu ne skrbi” zbog čega će “djeca biti osuđena na mobitele, a nacija na zdravstvene probleme”. Ovdje snimka emisije. HRT