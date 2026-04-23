Zaradiš bogatstvo bez da se oznojiš

Sportski savezi u fokusu: Od skijaških staza do sudskih dvorana
U emisiji „Otvoreno” razotkrivena je mračna strana hrvatskog sporta. Novinar Ivan Pandžić iznio je teške optužbe o izvlačenju novca: od 30 milijuna eura fiktivnih računa u Skijaškom savezu za luksuz na Ibizi, do sumnjivih provizija u Odbojkaškom i nenamjenskog trošenja u Džudo savezu. Glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač, čije se ime navodno spominje u istrazi, odbacuje optužbe tvrdeći da su kontrole stroge, a napadi osobni. Pandžić rješenje vidi u potpunoj digitalnoj transparentnosti, kako bi se spriječilo da sportski novac umjesto na terene odlazi u privatne džepove i luksuzne automobile. HRT, Jutarnji