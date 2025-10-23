Stanovanje postaje najveći ekonomski problem u Hrvatskoj - Monitor.hr
Plaće rastu, ali kvadrati trče brže

Stanovanje postaje najveći ekonomski problem u Hrvatskoj

U pet godina prosječna plaća u Hrvatskoj porasla je 69 posto, potrošačke cijene 32 posto, a cijene stanovanja čak 90 posto, što stanovanje čini najvećim ekonomskim izazovom. Inflacija, iako visoka (4,2% u rujnu), nije pojela plaće, ali jest osjećaj stabilnosti. Profesor Josip Mikulić upozorava na rastući međugeneracijski jaz između onih koji imaju riješeno stanovanje i onih koji si dom više ne mogu priuštiti. Turizam dodatno pogoršava dostupnost stanova, a cijene nekretnina i dalje rastu dvoznamenkasto, brže nego u ostatku Europske unije. Poslovni


