Metode poznate još iz Peloponeskih ratova

Za posjeta Joea Bidena Europi najviše su odjeknule njegove poruke o Vladimiru Putinu i nagađanja jesu li one bile namjerne. Ili mu se možda ipak omaknulo? Biden je zapravo poslao poruku Putinu da bi svaki njegov napad na državu članicu NATO-a značio izravan rat sa SAD-om i da se ne želi pogađati s njegovim planovima obnove Sovjetskog Saveza i stvaranja sfere ruskog utjecaja nad državama bivšega Varšavskog ugovora. U takvu kontekstu jasno je svima da, bez obzira na to kada završio rat u Ukrajini, Putin više ne može biti onaj koji će graditi nove odnose Rusije sa Zapadom. I Putin dobro zna da se on iz rata u Ukrajini više ne može povući, ali i na njemu išta graditi, da je to njegov politički kraj. I u toj spoznaji leži opasnost od ratne eskalacije. Višnja Starešina za Lider