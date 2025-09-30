Sve to dok obje strane istovremeno čvrsto drže konopac.
Starešina: Operacija priznanja Palestine nije zbog Gaze, nego onih koji ju vode
Sukob Izraela i Palestine ima širi kontekst. Od 22 države članice Arapske lige, koje su najbliža i šira okolica Izraela, samo njih pet dosad je priznalo Izrael. Riječ je o najbližim zapadnim (čitaj: američkim) saveznicima iz arapskoga svijeta. Plenkovićev pristup priznanju Palestine je racionalan i politički pragmatičan – priznanje kao završna faza procesa, a u isto vrijeme ne smije ugroziti partnerstvo sa SAD-om. Globalna ljevica potvrdila je svoje jedinstvo – operaciju priznanja na Zapadu vode mahom lijeve i zelene vlade. Upitno je, doduše, što će im propalestinska i proimigrantska politika donijeti na domaćem planu. A i naš je Zoran potvrdio da nije slučajni predsjednik, već projektni – za proizvodnju privida nesvrstanosti. Višnja Starešina za Lider.