Ne mora se gasiti na svakom semaforu

Start/stop funkciju u automobilu najpametnije je isključiti, skraćuje vijek motoru

Stručnjak za automobile tvrdi kako bi promjena navike i isključivanje te funkcije u vozilu mogla potencijalno “udvostručiti vijek trajanja motora”. Oslanjajući se na desetljeća iskustva, Scotty Kilmer upozorava da jedna često korištena funkcija u modernim automobilima zapravo može štetiti njihovim performansama, prenosi Slobodna Dalmacija. Premda je ta opcija postala popularna jer smanjuje potrošnju goriva i emisije, on tvrdi da može ubrzati trošenje motora. “Start/stop tehnologija najgluplja je stvar koja se pojavila u posljednjih nekoliko godina. Čak 97 posto trošenja događa se prilikom pokretanja motora, pa želite li ga stalno gasiti i ponovno paliti? Ne, ako želite da vam motor automobila traje dulje”. Mirror, Poslovni


Strujni udar iz Münchena

Električni SUV BMW iX3 automobil godine

Prestižna nagrada “Svjetski automobil godine 2026.” dodijeljena je na svečanosti održanoj na Salonu automobila u New Yorku, gdje su proglašeni najbolji modeli u više kategorija automobilske industrije, prenosi Radio Sarajevo. Glavnu nagradu osvojio je električni SUV BMW iX3, koji je osim titule Svjetskog automobila godine ponio i priznanje za najbolje električno vozilo, potvrdivši snažan zaokret industrije prema elektrifikaciji. Ovo je prvi put nakon 2006. godine da BMW osvaja ovu prestižnu titulu, kada je nagrada pripala modelu BMW Serije 3. Uspjeh modela iX3 smatra se važnom potvrdom strategije „Neue Klasse”, kojom njemački proizvođač ulazi u novu fazu razvoja električne mobilnosti. Poslovni

Biti gazda ili ne - pitanje je sad

Prednosti kredita i leasinga pri kupnji automobila: vlasništvo odmah ili niže rate

Kupnja automobila najčešće se financira kreditom ili leasingom, a izbor ovisi o financijskoj situaciji i planovima kupca. Kredit omogućuje vlasništvo odmah i veću slobodu raspolaganja vozilom, ali često uz više kamate i strože uvjete. Leasing nudi niže mjesečne rate i fleksibilniju strukturu otplate, no vozilo ostaje u vlasništvu leasing kuće do kraja ugovora te su obvezni kasko i često učešće. Ključno je usporediti efektivnu kamatnu stopu, trajanje otplate i ukupan trošak financiranja jer dulji rok i mala razlika u kamati mogu značajno povećati konačnu cijenu vozila. tportal

Ona i10, on X5. Ljubav na parkiralištu

Kupovina auta: Žene biraju male gradske modele i T-Cross, muškarci dominiraju u limuzinama i velikim SUV-ovima

Privatni kupci lani su najčešće birali sivu boju i benzinske motore. Žene dominiraju u mini segmentu (73 %), najčešće kupuju Hyundai i10, Toyota Aygo X i Kia Picanto te češće biraju male SUV-ove poput Volkswagen T-Cross. Muškarci prevladavaju u kompaktnoj i srednjoj klasi, gdje prednjači Škoda Octavia, te u srednjim i velikim SUV-ovima poput Škoda Kodiaq i Volvo XC90. U premium i sportskim segmentima kupci su gotovo isključivo muškarci. Autonet

Pet zvjezdica, nula iznenađenja

Mercedes-Benz CLA najsigurniji automobil, popisom dominiraju električna vozila

Euro NCAP je objavio dobitnike nagrada Best in Class za 2025., u godini rekordnog broja testova i snažne elektrifikacije. Apsolutni pobjednik je Mercedes-Benz CLA, najbolji mali obiteljski automobil, s gotovo savršenim rezultatima zaštite putnika i pješaka. Električni modeli dominiraju popisom: Tesla Model 3 i Model Y, MINI Cooper E, smart #5 i Polestar 3 potvrđuju da baterije ne znače kompromis u sigurnosti. Pobjednici se biraju prema ponderiranim rezultatima u četiri ključna sigurnosna područja. Autonet

Svaki četvrti vozi s malo više sjaja

Najprodavanije gorivo u Hrvatskoj je dizel, koje čini čak 70 posto ukupne prodaje

Što odražava strukturu voznog parka, potrebe građana i transportnog sektora, kažu u INA-i kao najvećem distributeru nafte. Možemo pretpostaviti da ostatak čine benzin i, u manjoj mjeri, LPG. Zanimljivo, kažu u INA-i da potražnja za premium gorivima kontinuirano raste: Otprilike svaki četvrti kupac odabire premium gorivo (Class Plus Premium) zbog dodatnih benefita za motor i učinkovitost vožnje. Premium goriva se od standardnih verzija razlikuju povećanim udjelom naprednih aditiva i poboljšanim formulacijama. Revija HAK

Novo, ali ne previše drugačije

U Hrvatskoj prodano 69.140 novih auta, Škoda ponovno prva

Prodaja novih vozila porasla je 8,3 posto u odnosu na godinu ranije, uz snažan završetak godine i dvoznamenkasti rast u prosincu. Tržištem i dalje dominiraju europske marke, s Volkswagenom i Opelom odmah iza vodeće Škode, dok premium i luksuzni proizvođači ostaju nišna pojava. Benzinci su i dalje najčešći izbor kupaca, ali hibridi ozbiljno prijete preuzimanju primata, dok električni automobili zasad ostaju na margini. Istodobno, kineske marke tiho, ali postojano povećavaju svoj udio na hrvatskim cestama. Poslovni

Ogulili su nas do kože. Sad je na redu koža

Registracija vozila 2026.: nova poskupljenja za gotovo sve kategorije

Registracija vozila u Hrvatskoj od 2026. znatno poskupljuje, prvenstveno zbog rasta naknade za korištenje javnih cesta od oko 60 posto. Osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura, ali stvarni iznos ovisi o zapremini motora. Najmanji benzinski automobili do 1000 ccm plaćat će 38,40 eura, dok će vozila do 1600 ccm izdvajati 79,60 eura. Najveći automobili prelaze 250 eura godišnje. Poskupljenje pogađa i motocikle, dostavna vozila, kamione te oldtimere, a uvodi se i automatsko usklađivanje s inflacijom. Večernji

