Danas (11:00)

Novo, ali ne previše drugačije

U Hrvatskoj prodano 69.140 novih auta, Škoda ponovno prva

Prodaja novih vozila porasla je 8,3 posto u odnosu na godinu ranije, uz snažan završetak godine i dvoznamenkasti rast u prosincu. Tržištem i dalje dominiraju europske marke, s Volkswagenom i Opelom odmah iza vodeće Škode, dok premium i luksuzni proizvođači ostaju nišna pojava. Benzinci su i dalje najčešći izbor kupaca, ali hibridi ozbiljno prijete preuzimanju primata, dok električni automobili zasad ostaju na margini. Istodobno, kineske marke tiho, ali postojano povećavaju svoj udio na hrvatskim cestama. Poslovni


Slične vijesti

Subota (20:00)

Ogulili su nas do kože. Sad je na redu koža

Registracija vozila 2026.: nova poskupljenja za gotovo sve kategorije

Registracija vozila u Hrvatskoj od 2026. znatno poskupljuje, prvenstveno zbog rasta naknade za korištenje javnih cesta od oko 60 posto. Osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura, ali stvarni iznos ovisi o zapremini motora. Najmanji benzinski automobili do 1000 ccm plaćat će 38,40 eura, dok će vozila do 1600 ccm izdvajati 79,60 eura. Najveći automobili prelaze 250 eura godišnje. Poskupljenje pogađa i motocikle, dostavna vozila, kamione te oldtimere, a uvodi se i automatsko usklađivanje s inflacijom. Večernji

31.12.2025. (16:31)

Je’l pošao il’ došao? Zavario dva prednja kraja automobila i tako se vozi

26.12.2025. (11:46)

U jednom mjestu u Francuskoj tridesetak ljudi dijeli automobil: Ključevi su u lokalnoj gostionici

22.12.2025. (23:00)

Iz garaže kao feniks iz auspuha

Yugo bi mogao dobiti nasljednika, predstavit će ga za dvije godine

Yugo bi se mogao vratiti na ceste već za dvije godine, s prototipom najavljenim za EXPO 2027. u Beogradu. Projekt vodi Aleksandar Bjelić, vlasnik prava na ime Yugo, uz dizajnera Darka Marčetu. Cilj je oživjeti Yugo i Stojadina kao cjenovno dostupne, modernizirane automobile, moguće i s električnim verzijama. Prototipi se rade u Zrenjaninu, a proizvodnja se traži i izvan Srbije, uključujući Egipat. Mediji bilježe i velik interes iz Hrvatske. N1

12.12.2025. (23:00)

Naši i vaši, sve se praši... jedni su benzinci, a drugi dizelaši!

Benzinci i dizelaši ipak neće biti zabranjeni, ali će biti pod strožim CO₂ režimom

EU je odustala od planirane potpune zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 2035. Umjesto toga, proizvođači će morati postići 90 % smanjenja emisija CO₂, ali neće biti cilja od 100 % ni nakon 2040. Time benzinci, hibridi i plug-in hibridi ostaju dio ponude, dok se dizelaši možda zadrže u manjem broju. Odluka, koju je potvrdio Manfred Weber iz EPP-a, rezultat je pritiska industrije i nekoliko velikih članica EU te bi trebala zaštititi radna mjesta i omogućiti postupniji prijelaz na električna vozila. Revija HAK, Poslovni

23.11.2025. (08:00)

Parking na Bregani: gdje automobili idu kada vlasnici zgriješe

Kako carina lovi aute: od Lamborghinija do ispuhanih guma

Carina na Bregani čuva desetke zaplijenjenih vozila, od starih automobila do luksuznih sportaša poput Lamborghinija. Neki tamo stoje godinama. Vozila se mogu oduzeti i iz EU ako nije plaćen poseban porez, a mobilne jedinice Carinske uprave nadziru cijelu Hrvatsku, ne samo granice. Postupci traju dugo pa mnogi automobili propadaju na otvorenom. Posebna pažnja posvećuje se vozačima s hrvatskim prebivalištem koji upravljaju vozilima stranih registracija, uz provjere dokumentacije i prava korištenja. tportal

16.11.2025. (00:00)

F1 trikovi spuštaju se u garaže

Valvijet donosi pretkomore iz Formule 1 u serijske automobile

Valvijet razvija tehnologiju pretkomora iz F1 motora za serijske automobile, spremnu za 4–5 godina. Pretkomora prvo pali mali dio siromašne smjese goriva, a kroz precizne otvore vatra širi u glavni cilindar, osiguravajući ravnomjerno i brzo izgaranje. Sustav uključuje kompresor, mješač zraka i goriva te aktivnu pretkomoru s vlastitim injektorom i svjećicom. Omogućava rad s do 50% EGR-a, smanjuje potrošnju goriva 10–15% i osigurava stabilno izgaranje i pri malom opterećenju. Trošak je nekoliko stotina eura po motoru zbog modificiranih glava cilindara i dodatnih komponenti. Revija HAK

07.10.2025. (00:00)

Auto legalno tvoj, samo što nije

Kupnja ukradenog auta: kako pošten čovjek može ostati i bez vozila i bez novca

Kupci automobila koji postupaju u dobroj vjeri mogu se naći u apsurdnoj situaciji: kupe, plate, registriraju vozilo – a država im ga kasnije oduzme jer je nekoć bilo ukradeno ili ilegalno uvezeno. Iako nisu počinili nikakav prekršaj, sudovi često presuđuju protiv njih. Tek je Ustavni sud u odluci U-III/36100/2009 stao na stranu poštenog kupca, zaključivši da mu je povrijeđeno ustavno pravo vlasništva jer je snosio “prekomjerni teret”. Pouka: pravda je spora, ali ipak ponekad – stigne. Revija HAK