Novo, ali ne previše drugačije
U Hrvatskoj prodano 69.140 novih auta, Škoda ponovno prva
Prodaja novih vozila porasla je 8,3 posto u odnosu na godinu ranije, uz snažan završetak godine i dvoznamenkasti rast u prosincu. Tržištem i dalje dominiraju europske marke, s Volkswagenom i Opelom odmah iza vodeće Škode, dok premium i luksuzni proizvođači ostaju nišna pojava. Benzinci su i dalje najčešći izbor kupaca, ali hibridi ozbiljno prijete preuzimanju primata, dok električni automobili zasad ostaju na margini. Istodobno, kineske marke tiho, ali postojano povećavaju svoj udio na hrvatskim cestama. Poslovni