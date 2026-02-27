Biti gazda ili ne - pitanje je sad
Prednosti kredita i leasinga pri kupnji automobila: vlasništvo odmah ili niže rate
Kupnja automobila najčešće se financira kreditom ili leasingom, a izbor ovisi o financijskoj situaciji i planovima kupca. Kredit omogućuje vlasništvo odmah i veću slobodu raspolaganja vozilom, ali često uz više kamate i strože uvjete. Leasing nudi niže mjesečne rate i fleksibilniju strukturu otplate, no vozilo ostaje u vlasništvu leasing kuće do kraja ugovora te su obvezni kasko i često učešće. Ključno je usporediti efektivnu kamatnu stopu, trajanje otplate i ukupan trošak financiranja jer dulji rok i mala razlika u kamati mogu značajno povećati konačnu cijenu vozila. tportal