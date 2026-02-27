Prednosti kredita i leasinga pri kupnji automobila: vlasništvo odmah ili niže rate - Monitor.hr
Danas (12:00)

Biti gazda ili ne - pitanje je sad

Prednosti kredita i leasinga pri kupnji automobila: vlasništvo odmah ili niže rate

Kupnja automobila najčešće se financira kreditom ili leasingom, a izbor ovisi o financijskoj situaciji i planovima kupca. Kredit omogućuje vlasništvo odmah i veću slobodu raspolaganja vozilom, ali često uz više kamate i strože uvjete. Leasing nudi niže mjesečne rate i fleksibilniju strukturu otplate, no vozilo ostaje u vlasništvu leasing kuće do kraja ugovora te su obvezni kasko i često učešće. Ključno je usporediti efektivnu kamatnu stopu, trajanje otplate i ukupan trošak financiranja jer dulji rok i mala razlika u kamati mogu značajno povećati konačnu cijenu vozila. tportal


Slične vijesti

Utorak (19:00)

Ona i10, on X5. Ljubav na parkiralištu

Kupovina auta: Žene biraju male gradske modele i T-Cross, muškarci dominiraju u limuzinama i velikim SUV-ovima

Privatni kupci lani su najčešće birali sivu boju i benzinske motore. Žene dominiraju u mini segmentu (73 %), najčešće kupuju Hyundai i10, Toyota Aygo X i Kia Picanto te češće biraju male SUV-ove poput Volkswagen T-Cross. Muškarci prevladavaju u kompaktnoj i srednjoj klasi, gdje prednjači Škoda Octavia, te u srednjim i velikim SUV-ovima poput Škoda Kodiaq i Volvo XC90. U premium i sportskim segmentima kupci su gotovo isključivo muškarci. Autonet

16.01. (17:00)

Pet zvjezdica, nula iznenađenja

Mercedes-Benz CLA najsigurniji automobil, popisom dominiraju električna vozila

Euro NCAP je objavio dobitnike nagrada Best in Class za 2025., u godini rekordnog broja testova i snažne elektrifikacije. Apsolutni pobjednik je Mercedes-Benz CLA, najbolji mali obiteljski automobil, s gotovo savršenim rezultatima zaštite putnika i pješaka. Električni modeli dominiraju popisom: Tesla Model 3 i Model Y, MINI Cooper E, smart #5 i Polestar 3 potvrđuju da baterije ne znače kompromis u sigurnosti. Pobjednici se biraju prema ponderiranim rezultatima u četiri ključna sigurnosna područja. Autonet

15.01. (09:00)

Svaki četvrti vozi s malo više sjaja

Najprodavanije gorivo u Hrvatskoj je dizel, koje čini čak 70 posto ukupne prodaje

Što odražava strukturu voznog parka, potrebe građana i transportnog sektora, kažu u INA-i kao najvećem distributeru nafte. Možemo pretpostaviti da ostatak čine benzin i, u manjoj mjeri, LPG. Zanimljivo, kažu u INA-i da potražnja za premium gorivima kontinuirano raste: Otprilike svaki četvrti kupac odabire premium gorivo (Class Plus Premium) zbog dodatnih benefita za motor i učinkovitost vožnje. Premium goriva se od standardnih verzija razlikuju povećanim udjelom naprednih aditiva i poboljšanim formulacijama. Revija HAK

08.01. (12:00)

Novo, ali ne previše drugačije

U Hrvatskoj prodano 69.140 novih auta, Škoda ponovno prva

Prodaja novih vozila porasla je 8,3 posto u odnosu na godinu ranije, uz snažan završetak godine i dvoznamenkasti rast u prosincu. Tržištem i dalje dominiraju europske marke, s Volkswagenom i Opelom odmah iza vodeće Škode, dok premium i luksuzni proizvođači ostaju nišna pojava. Benzinci su i dalje najčešći izbor kupaca, ali hibridi ozbiljno prijete preuzimanju primata, dok električni automobili zasad ostaju na margini. Istodobno, kineske marke tiho, ali postojano povećavaju svoj udio na hrvatskim cestama. Poslovni

03.01. (20:00)

Ogulili su nas do kože. Sad je na redu koža

Registracija vozila 2026.: nova poskupljenja za gotovo sve kategorije

Registracija vozila u Hrvatskoj od 2026. znatno poskupljuje, prvenstveno zbog rasta naknade za korištenje javnih cesta od oko 60 posto. Osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura, ali stvarni iznos ovisi o zapremini motora. Najmanji benzinski automobili do 1000 ccm plaćat će 38,40 eura, dok će vozila do 1600 ccm izdvajati 79,60 eura. Najveći automobili prelaze 250 eura godišnje. Poskupljenje pogađa i motocikle, dostavna vozila, kamione te oldtimere, a uvodi se i automatsko usklađivanje s inflacijom. Večernji

31.12.2025. (16:31)

Je’l pošao il’ došao? Zavario dva prednja kraja automobila i tako se vozi

26.12.2025. (11:46)

U jednom mjestu u Francuskoj tridesetak ljudi dijeli automobil: Ključevi su u lokalnoj gostionici

22.12.2025. (23:00)

Iz garaže kao feniks iz auspuha

Yugo bi mogao dobiti nasljednika, predstavit će ga za dvije godine

Yugo bi se mogao vratiti na ceste već za dvije godine, s prototipom najavljenim za EXPO 2027. u Beogradu. Projekt vodi Aleksandar Bjelić, vlasnik prava na ime Yugo, uz dizajnera Darka Marčetu. Cilj je oživjeti Yugo i Stojadina kao cjenovno dostupne, modernizirane automobile, moguće i s električnim verzijama. Prototipi se rade u Zrenjaninu, a proizvodnja se traži i izvan Srbije, uključujući Egipat. Mediji bilježe i velik interes iz Hrvatske. N1

12.12.2025. (23:00)

Naši i vaši, sve se praši... jedni su benzinci, a drugi dizelaši!

Benzinci i dizelaši ipak neće biti zabranjeni, ali će biti pod strožim CO₂ režimom

EU je odustala od planirane potpune zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 2035. Umjesto toga, proizvođači će morati postići 90 % smanjenja emisija CO₂, ali neće biti cilja od 100 % ni nakon 2040. Time benzinci, hibridi i plug-in hibridi ostaju dio ponude, dok se dizelaši možda zadrže u manjem broju. Odluka, koju je potvrdio Manfred Weber iz EPP-a, rezultat je pritiska industrije i nekoliko velikih članica EU te bi trebala zaštititi radna mjesta i omogućiti postupniji prijelaz na električna vozila. Revija HAK, Poslovni