Biti gazda ili ne - pitanje je sad

EU je odustala od planirane potpune zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 2035. Umjesto toga, proizvođači će morati postići 90 % smanjenja emisija CO₂, ali neće biti cilja od 100 % ni nakon 2040. Time benzinci, hibridi i plug-in hibridi ostaju dio ponude, dok se dizelaši možda zadrže u manjem broju. Odluka, koju je potvrdio Manfred Weber iz EPP-a, rezultat je pritiska industrije i nekoliko velikih članica EU te bi trebala zaštititi radna mjesta i omogućiti postupniji prijelaz na električna vozila. Revija HAK, Poslovni