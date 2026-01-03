Ogulili su nas do kože. Sad je na redu koža

Registracija vozila 2026.: nova poskupljenja za gotovo sve kategorije - Monitor.hr
Registracija vozila u Hrvatskoj od 2026. znatno poskupljuje, prvenstveno zbog rasta naknade za korištenje javnih cesta od oko 60 posto. Osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura, ali stvarni iznos ovisi o zapremini motora. Najmanji benzinski automobili do 1000 ccm plaćat će 38,40 eura, dok će vozila do 1600 ccm izdvajati 79,60 eura. Najveći automobili prelaze 250 eura godišnje. Poskupljenje pogađa i motocikle, dostavna vozila, kamione te oldtimere, a uvodi se i automatsko usklađivanje s inflacijom. Večernji


Slične vijesti

Srijeda (15:31)

Je’l pošao il’ došao? Zavario dva prednja kraja automobila i tako se vozi

26.12.2025. (11:46)

U jednom mjestu u Francuskoj tridesetak ljudi dijeli automobil: Ključevi su u lokalnoj gostionici

22.12.2025. (23:00)

Iz garaže kao feniks iz auspuha

Yugo bi mogao dobiti nasljednika, predstavit će ga za dvije godine

Yugo bi se mogao vratiti na ceste već za dvije godine, s prototipom najavljenim za EXPO 2027. u Beogradu. Projekt vodi Aleksandar Bjelić, vlasnik prava na ime Yugo, uz dizajnera Darka Marčetu. Cilj je oživjeti Yugo i Stojadina kao cjenovno dostupne, modernizirane automobile, moguće i s električnim verzijama. Prototipi se rade u Zrenjaninu, a proizvodnja se traži i izvan Srbije, uključujući Egipat. Mediji bilježe i velik interes iz Hrvatske. N1

12.12.2025. (23:00)

Naši i vaši, sve se praši... jedni su benzinci, a drugi dizelaši!

Benzinci i dizelaši ipak neće biti zabranjeni, ali će biti pod strožim CO₂ režimom

EU je odustala od planirane potpune zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 2035. Umjesto toga, proizvođači će morati postići 90 % smanjenja emisija CO₂, ali neće biti cilja od 100 % ni nakon 2040. Time benzinci, hibridi i plug-in hibridi ostaju dio ponude, dok se dizelaši možda zadrže u manjem broju. Odluka, koju je potvrdio Manfred Weber iz EPP-a, rezultat je pritiska industrije i nekoliko velikih članica EU te bi trebala zaštititi radna mjesta i omogućiti postupniji prijelaz na električna vozila. Revija HAK, Poslovni

23.11.2025. (08:00)

Parking na Bregani: gdje automobili idu kada vlasnici zgriješe

Kako carina lovi aute: od Lamborghinija do ispuhanih guma

Carina na Bregani čuva desetke zaplijenjenih vozila, od starih automobila do luksuznih sportaša poput Lamborghinija. Neki tamo stoje godinama. Vozila se mogu oduzeti i iz EU ako nije plaćen poseban porez, a mobilne jedinice Carinske uprave nadziru cijelu Hrvatsku, ne samo granice. Postupci traju dugo pa mnogi automobili propadaju na otvorenom. Posebna pažnja posvećuje se vozačima s hrvatskim prebivalištem koji upravljaju vozilima stranih registracija, uz provjere dokumentacije i prava korištenja. tportal

16.11.2025. (00:00)

F1 trikovi spuštaju se u garaže

Valvijet donosi pretkomore iz Formule 1 u serijske automobile

Valvijet razvija tehnologiju pretkomora iz F1 motora za serijske automobile, spremnu za 4–5 godina. Pretkomora prvo pali mali dio siromašne smjese goriva, a kroz precizne otvore vatra širi u glavni cilindar, osiguravajući ravnomjerno i brzo izgaranje. Sustav uključuje kompresor, mješač zraka i goriva te aktivnu pretkomoru s vlastitim injektorom i svjećicom. Omogućava rad s do 50% EGR-a, smanjuje potrošnju goriva 10–15% i osigurava stabilno izgaranje i pri malom opterećenju. Trošak je nekoliko stotina eura po motoru zbog modificiranih glava cilindara i dodatnih komponenti. Revija HAK

07.10.2025. (00:00)

Auto legalno tvoj, samo što nije

Kupnja ukradenog auta: kako pošten čovjek može ostati i bez vozila i bez novca

Kupci automobila koji postupaju u dobroj vjeri mogu se naći u apsurdnoj situaciji: kupe, plate, registriraju vozilo – a država im ga kasnije oduzme jer je nekoć bilo ukradeno ili ilegalno uvezeno. Iako nisu počinili nikakav prekršaj, sudovi često presuđuju protiv njih. Tek je Ustavni sud u odluci U-III/36100/2009 stao na stranu poštenog kupca, zaključivši da mu je povrijeđeno ustavno pravo vlasništva jer je snosio “prekomjerni teret”. Pouka: pravda je spora, ali ipak ponekad – stigne. Revija HAK

25.09.2025. (09:00)

Dan bez auta, ali s puno prometa u glavi

Povodom Dana bez autmobila: Kako Hrvatska subvencionira nebo, a zapostavlja tračnice i bicikle

Zelena akcija upozorava da Hrvatska i dalje ulaže milijune eura u zračni prijevoz, dok javni prijevoz i biciklistička infrastruktura stagniraju. Broj automobila stalno raste, a službene politike guraju električna vozila umjesto stvarne tranzicije prema održivom prometu. Posljedica je „prometno siromaštvo“ koje pogađa građane bez auta. Udruga traži više ulaganja u željeznicu, sigurnije biciklističke trake, pješačke zone te ograničavanje brzine u kvartovima. Javnom prijevozu, naglašavaju, treba vratiti status prava, a ne robe. H-alter

20.09.2025. (13:00)

Jugić nekad na rate tri godine, Toyota danas za godinu dana sendviča

Automobili su danas puno dostupniji nego prije, ali luksuz ostaje za elitu

U Jugoslaviji 1987. Zastava 126pGL stajala je 19 plaća, dok su luksuzni Mercedes i BMW prelazili preko 900. Danas u Sloveniji Tesla Model Y traži 21, a Škoda Octavia 17 prosječnih plaća. U Hrvatskoj, uz prosjek od 1.437 eura, Toyota Aygo X dostupna je za 12 plaća, dok Audi Q5 iziskuje 40. Usporedba otkriva da su automobili postali dostupniji, iako luksuz i dalje ostaje privilegija bogatijih. N1