Ogulili su nas do kože. Sad je na redu koža
Registracija vozila 2026.: nova poskupljenja za gotovo sve kategorije
Registracija vozila u Hrvatskoj od 2026. znatno poskupljuje, prvenstveno zbog rasta naknade za korištenje javnih cesta od oko 60 posto. Osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura, ali stvarni iznos ovisi o zapremini motora. Najmanji benzinski automobili do 1000 ccm plaćat će 38,40 eura, dok će vozila do 1600 ccm izdvajati 79,60 eura. Najveći automobili prelaze 250 eura godišnje. Poskupljenje pogađa i motocikle, dostavna vozila, kamione te oldtimere, a uvodi se i automatsko usklađivanje s inflacijom. Večernji