Što nam i za to treba trening?

I odgovor našli u nalik prikazanom procesu u seriji Star Trek. Izgleda da mozak može ostati aktivan nekoliko minuta nakon što srce stane. Ako nema otkucaja srca ili pumpanja krvi, mozak brzo ostaje bez kisika. U roku od 20 do 40 sekundi počinje “cerebralna ishemija” i neuroni zapravo skliznu u stanje mirovanja u posljednjim pokušajima da sačuvaju svoju sve manju energiju. Mozak je električki neaktivan, iako još uvijek postoji šansa za njegovim oživljavanjem. Zapanjujuće je da je istraživanje novijeg datuma, iako je sličan proces priakzan u epizodi Zvjezdanih staza još 1988. godine. No, to znanstvenike ne čudi, budući da su slična istraživanja otprije vršena kod životinja. IFL Science